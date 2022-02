Werder Bremen darf gegen Karlsruhe vor 10.000 Zuschauern spielen Stand: 01.02.2022 13:53 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen darf sich zumindest über eine Teil-Rückkehr der Fans ins Weser-Stadion freuen. Beim kommenden Heimspiel am Sonnabend gegen den Karlsruher SC dürfen bis zu 10.000 Zuschauer dabei sein.

Ein entsprechender Einzelantrag sei bei der Senatssitzung am Dienstag erörtert und genehmigt worden, hieß es aus der Bremer Senatsverwaltung. Grundsätzlich greift noch die 500-Zuschauer-Grenze in der Stadt Bremen, in der aufgrund hoher Inzidenzwerte die höchste Warnstufe vier gilt. Danach sind auch Veranstaltungen unter freiem Himmel mit mehr als 500 Personen untersagt.

"Ein Publikum, das uns besonders in schwierigen Phasen den Rücken stärkt, ist für die Mannschaft wichtig." Werder-Trainer Ole Werner

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte eine Tendenz zur Lockerung bereits am Morgen angekündigt. "Ich glaube, dass wir in einem gewissen Ausmaß Zuschauerinnen und Zuschauer zulassen sollten, dabei aber auch nicht überziehen dürfen", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Beim jüngsten Werder-Heimspiel am 15. Januar, als die Bremer einen 3:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf feierten, waren keine Zuschauer im Weser-Stadion erlaubt gewesen.

Das Team von Trainer Ole Werner reitet aktuell auf einer Erfolgswelle und darf als Tabellendritter vom Aufstieg träumen. "Wir haben uns auf und neben dem Platz gefestigt", sagte der Coach, nach dessen Amtsantritt Ende November die Bremer fünf Siegen in Folge gefeiert haben.

