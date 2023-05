Werder Bremen auch gegen Bayern München ohne Füllkrug Stand: 04.05.2023 14:11 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss auch gegen den FC Bayern München ohne Niclas Füllkrug auskommen. Der Toptorjäger fällt wegen seiner Wadenprobleme für das Duell mit dem Rekordmeister aus.

"Wir haben die Wochen über immer versucht, ihn für die Spiele fit zu kriegen. Jetzt geht es für uns einfach darum, ihn behutsam für Leipzig aufzubauen", sagte Trainer Ole Werner, der am Donnerstag seinen 35. Geburtstag feierte. Nach dem Heimspiel am Sonnabend (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den Tabellenführer aus München treten die Bremer beim Pokalfinalisten an.

Nationalstürmer Füllkrug, der mit 16 Treffern die Bundesliga-Torjägerliste anführt, hat bereits die letzten drei Spiele verpasst. Hinter einem weiteren Angreifer steht noch "ein Fragezeichen": Eren Dinkci (Fußbeschwerden).

Mit einem "Sahnetag" gegen die Horrorbilanz?

Werder hat die letzten 13 Heimspiele gegen Bayern alle verloren, der Aufsteiger wartet seit 26 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg gegen den Rekordmeister - und hofft nun auf ein Ende der Negativserie. Werder-Kapitän Marco Friedl rechnet sich durchaus etwas aus gegen das zuletzt schlingernde Team von Trainer Thomas Tuchel: "Wenn wir einen Sahnetag erwischen."

Werner gibt sich gewohnt zurückhaltend. "Wir werden das Spielglück und eine gewisse Ineffizienz des Gegners brauchen. Aber selbst wenn das eintritt, müssen wir darüber hinaus noch eine ganze Menge tun", sagte Werner: "Und darauf konzentrieren wir uns."

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Stark, Friedl - Weiser, C. Groß, A. Jung - Bittencourt, Stage - Philipp, Ducksch

Bayern München: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Gravenberch - Coman, Musiala, L. Sané - Gnabry

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen