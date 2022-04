Werder Bremen am Sonntag gegen Nürnberg ohne Toprak Stand: 15.04.2022 17:16 Uhr Werder Bremen muss im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga erneut auf Kapitän Ömer Toprak verzichten. Der 32 Jahre alte Abwehrchef verletzte sich vor dem Spitzenspiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder an der Wade.

"Es ist im Training passiert, ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Das ist sehr bitter für uns und für ihn", sagte Trainer Ole Werner vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter). Toprak hatte wegen einer Verletzung an derselben Wade bereits die Spiele gegen den 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98 und SV Sandhausen verpasst, ehe er erst am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel beim FC St. Pauli (1:1) sein Comeback gab.

Wie lange der Verteidiger diesmal fehlen wird, ist noch unklar - auch ein vorzeitiges Saison-Aus des Türken, dessen Vertrag zudem im Sommer ausläuft, ist nicht ausgeschlossen. "Wir werden nächste Woche eine Diagnostik machen, dann kann man etwas Genaueres zur Ausfallzeit sagen", meinte Werner. "Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich schreibe nichts und niemanden vorzeitig ab - Ömer schonmal gar nicht."

Hinrunde: Werder deutlich hinter dem "Club"

Als die Bremer in der Hinrunde in Nürnberg gastierten, waren sie lediglich Zehnter und hatten fünf Punkte weniger als die Franken gesammelt. Niclas Füllkrug und Leonardo Bittencourt sorgten damals mit ihren späten Treffern für einen unerwarteten 2:1-Erfolg.

In den Wochen danach wendete sich mit dem neuen Trainer Ole Werner das Werder-Blatt weiter. Nach zwischenzeitlich zehn ungeschlagenen Partien (neun Siege, ein Remis) rauschten die Bremer in der Tabelle nach oben - und haben als Zweiter inzwischen vier Punkte Vorsprung vor den fünftplatzierten Nürnbergern.

Werder-Coach Werner: "Haben alles in der eigenen Hand"

Das Selbstvertrauen der Grün-Weißen ist deshalb groß - auch wenn es zuletzt zweimal in Folge in der Liga jeweils "nur" ein Remis gab: "Wir wissen: Wenn wir die fünf Spiele gewinnen, dann steigen wir auf. Und das wollen wir auch", sagte Leonardo Bittencourt in einem "Deichstube"-Interview mit Blick auf das Saisonfinale.

"Bei uns sagt jetzt keiner mehr: Schauen wir mal. Wir wollen jetzt zugreifen. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit." Leonardo Bittencourt

Auch die Verletzung von Toprak soll Werder nicht aus der (Erfolgs-)Bahn werfen. Trainer Werner zeichnet ohnehin aus, dass er immer die Ruhe behält - egal was gerade passiert. "Wir wissen, dass wir alles in der eigenen Hand haben und auch die Qualität haben, um erfolgreich daraus hervorzugehen", sagte der Werder-Coach. "Die Anspannung ist da. Ich habe aber das Gefühl, dass sich bei uns jeder auf diese Spiele freut."

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Friedl, Jung - Weiser, Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

1. FC Nürnberg: Mathenia - Fischer, Schindler, Hübner, Handwerker - Krauß - Tempelmann, Nürnberger - Möller Daehli - Schleimer, Dovedan

