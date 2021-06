Werder Bremen: Viele offene Fragen beim Trainingsstart Stand: 19.06.2021 17:20 Uhr Werder Bremen ist in die Vorbereitung für die kommende Zweitliga-Saison gestartet. Beim ersten Training unter dem neuen Coach Markus Anfang war in Anthony Jung lediglich ein Neuzugang mit von der Partie.

Der 29 Jahre alte ehemalige deutsche U20-Nationalspieler soll Werders Defensive verstärken. Dort besteht nicht nur wegen des Abgangs von Niklas Moisander Bedarf - auch die EM-Fahrer Marco Friedl und Ludwig Augustinsson dürften den Gang in die Zweite Liga kaum mitmachen wollen. "Anthony kann Dreierkette und mehrere Positionen in der Viererkette spielen. Er ist sehr variabel. Er bringt eine positive Energie und eine Siegermentalität in unsere Mannschaft, die nach dem Abstieg wichtig für uns ist", freute sich Anfang über die Neuverpflichtung von Bröndby Kopenhagen.

Cichon kommt als Co-Trainer

Einen Zugang gab es im Trainerteam. Anfang lotste seinen langjährigen Assistenten Tom Cichon an die Weser, mit dem er schon in Kiel, Köln und Darmstadt zusammengearbeitet hatte. Chefanalyst Mario Baric hingegen verlässt Werder aus familiären Gründen. Seine Aufgaben übernehmen Sören Quittkat und Andre Pawlowski, die seit einem Jahr zu Werders Analyse-Abteilung gehören.

Kader-Zusammenstellung noch unklar

Mit welchen Spielern der neue Werder-Coach planen kann, ist noch unklar. Mehr als 30 Profis begrüßte Anfang am Osterdeich. Die sehr groß geratene Trainingsgruppe setzt sich aus Spielern zusammen, die die Hanseaten aus finanziellen Gründen abgeben wollen, Akteuren, mit denen der Wiederaufstieg gelingen soll, und Profis, die von ihren Leihclubs zurückgekehrt sind. "Wir würden uns natürlich wünschen, dass wir den Kader schon deutlich weiter gestaltet hätten", sagte Sportchef Frank Baumann. Bis auf einen Torhüter sucht Werder Personal auf jeder Position.

Kevin Möhwald, Felix Agu, Niclas Füllkrug, Ömer Toprak, Maximilian Eggestein und Leonardo Bittencourt sollen bleiben. Ob sie es auch tatsächlich tun, steht ebensowenig fest wie bei den Nationalspielern, die in den kommenden zwei Wochen zurückerwartet werden - vorausgesetzt, es hat sich in der Zwischenzeit kein Käufer gefunden. Die durch den Abstieg und die Folgen der Coronavirus-Pandemie finanziell stark angeschlagenen Hanseaten müssen noch Transfererlöse erzielen. So werden beispielsweise Josh Sargent und Milot Rashica beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt gehandelt. Angeblich befasst sich Werder mit dem norwegischen Mittelfeldspieler Fredrik Aursnes, auch Stürmer Marvin Ducksch von Hannover 96 soll ein Kandidat sein.

Zur aktuellen Trainingsgruppe zählen auch die Nachwuchstalente David Philipp, Kebba Badjie, Abdenego Nankishi, Niklas Schmidt, Kyu-Hyun Park, Yannik Engelhardt und Thore Jacobsen. Aus privaten Gründen fehlte Milos Veljkovic beim Trainingsstart - ebenso wie Benjamin Goller und Simon Straudi, die freigestellt sind, um sich einen neuen Club zu suchen.

Trainingslager im Zillertal und vier Testspiele

Bevor der Bremer Tross wie gewohnt sein Trainingslager im Zillertal (1. bis 8. Juli) aufschlägt, stehen zwei Testspiele an: Am 27. Juni gastiert Werder bei Blau-Weiß Lohne, drei Tage später beim VfB Oldenburg. In Österreich trifft die Mannschaft von Trainer Anfang auf ZSKA Sofia (4. Juli) und Zenit St. Petersburg (7. Juli).

