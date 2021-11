Werder Bremen: Trainer Ole Werner soll heute unterschreiben Stand: 28.11.2021 13:19 Uhr Ole Werner wird wohl neuer Trainer beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der 33-Jährige heute Nachmittag als Nachfolger von Markus Anfang vorgestellt werden.

Werner, der Mitte September beim Ligarivalen Holstein Kiel zurückgetreten war, erhält demnach einen Vertrag bis 2023. Weil Werner noch bis Saisonende bei den "Störchen" unter Vertrag steht, sollen sich die Clubs auf eine Ablösesumme von 250.000 Euro geeinigt haben, die im Erfolgsfall noch steigen kann. Auch für Vorgänger Anfang hatten die Bremer eine Ablösesumme gezahlt - 500.000 Euro flossen an Darmstadt 98.

Vier Werder-Spiele - vier verschiedene Trainer

Werner galt bereits im Sommer als heißer Trainerkandidat, die Bremer entschieden sich dann aber für Anfang. Der trat nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines mutmaßlich gefälschten Impfzertifikates zurück. Das löste bei dem Bundesliga-Absteiger in den vergangenen Tagen ein denkwürdiges Wechselspiel aus.

Beim 1:1 gegen Schalke 04 saß zunächst Danijel Zenkovic als Interimscoach auf der Bank. Dessen positiver Corona-Test sorgte dafür, dass U19-Trainer Christian Brand am Samstagabend bei der 1:2-Niederlage in Kiel einspringen musste. Bei seinem möglichen Debüt gegen Erzgebirge Aue am Freitag (18.30 Uhr) wäre Werner der vierte Trainer im vierten aufeinanderfolgenden Werder-Spiel.

