Werder Bremen: Tabellenführung weg, Entschlossenheit intakt Stand: 13.03.2022 12:00 Uhr Nach zuvor zehn Spielen ohne Niederlage unter Trainer Ole Werner wird das 1:2 beim 1. FC Heidenheim beim Fußball-Zweitligisten Werder Bremen nicht als großer Rückschlag gewertet. Auch, weil die ersten drei Teams allesamt punktgleich sind.

von Christian Görtzen

"Was wäre gewesen, wenn ich nicht...?" Diese Frage wird Anthony Jung auch am Morgen danach mit Sicherheit noch beschäftigt haben. Und mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte sich der Werder-Verteidiger über den ganzen, eigentlich so sonnigen Sonntag hinweg Gedanken über diese Aktion in der 63. Minute der Partie beim 1. FC Heidenheim gemacht haben. Der 30-Jährige hatte beim Spielaufbau aus dem Strafraum heraus Heidenheims Christian Kühlwetter den Ball förmlich in die Füße gepasst. Dieser reagierte schnell, passte zu Stefan Schimmer - und flugs hieß es aus Sicht der Bremer 0:2.

AUDIO: Werder-Profi Bittencourt: "Hätte nicht sein müssen" (2 Min) Werder-Profi Bittencourt: "Hätte nicht sein müssen" (2 Min)

Am Ende reichte es nur noch zu einem 1:2. Die erste Niederlage unter Trainer Werner war damit zur Realität geworden. Es ehrte Jung, dass er gar nicht erst versuchte, nach Entschuldigungen für den Fauxpas zu suchen. "Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Der Raum sah für mich größer aus, als er letztendlich war. Daraus resultiert das Gegentor. Ein individueller Fehler von mir. Da gibt es nichts drumherum zu reden", so Jung. "Ich habe das Team damit in eine noch schwierigere Situation gebracht."

Werder-Profi Jung sucht keine Entschuldigungen

Dieser Aussetzer war sicherlich ein Baustein dafür, dass es zu der Niederlage kam, der alleinige Grund war er aber nicht. Und auch Werner war weit davon entfernt, es anders zu sehen. Er warb um Verständnis dafür, dass ein solcher Fehler auch mal passieren kann - erst recht angesichts der Umstellungen in der Defensive. "'Tony Jung hat unter mir noch nie als linker Innenverteidiger gespielt, hat auch die ganze Trainingswoche auf dem linken Flügel gestanden. Gerade in der Spieleröffnung ist das dann eine andere Rolle", sagte Werner, der in Heidenheim ohne Kapitän Ömer Toprak (Muskelverletzung in der Wade) hatte auskommen müssen.

Weitere Informationen 1:2 in Heidenheim: Werder Bremen verliert erstmals unter Werner Damit mussten die Norddeutschen auch die Tabellenführung abgeben. Allerdings ist das Zweitliga-Spitzentrio nun punktgleich. mehr

Für Werder Bremen endete mit der Niederlage auf der Ostalb eine beeindruckende Erfolgsserie. Die Bremer waren in den zehn Zweitligaspielen zuvor unter dem ehemaligen Coach von Holstein Kiel ohne Niederlage geblieben. Um einen richtigen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga handelt es sich aber gar nicht einmal. Schließlich waren die ärgsten Konkurrenten, Darmstadt 98 und der FC St. Pauli (1:1 in Dresden), nicht über Unentschieden hinausgekommen. An der Tabellenspitze ist es nach dem 26. Spieltag so unglaublich eng, dass selbst Werder-Profi Leonardo Bittencourt kurz den Überblick verlor.

Nächster Gegner: Spitzenreiter Darmstadt

"Wie sind denn die Punkte da oben?", fragte der Offensivspieler im Interview mit dem NDR, nachdem er vom Verlust der Tabellenführung erfahren hatte. "Alle 48, ja gut, dann gibt es gerade dreimal die Nummer eins. Und nächste Woche können wir uns dann die richtige Nummer eins holen", sagte Bittencourt. Dann geht es, wieder am Samstagabend, gegen den aktuellen Spitzenreiter Darmstadt. Dies aber möglicherweise ohne wichtige Kräfte in der Innenverteidigung. Zum Ausfall von Toprak kam im Verlauf der Partie auch noch die Verletzung von Marco Friedl (Rippenverletzung) hinzu.

AUDIO: Füllkrug: "Müssen wir so annehmen, es geht weiter" (2 Min) Füllkrug: "Müssen wir so annehmen, es geht weiter" (2 Min)

Angreifer Niclas Füllkrug zeigte sich im Gespräch mit dem NDR ebenfalls nicht besorgt nach dem Verlust der Tabellenführung. "Am letzten Spieltag wird abgerechnet, ob postiv oder negativ. Von daher: Demütig bleiben! Weitermachen!"

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 13.03.2022 | 22:50 Uhr