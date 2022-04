Werder Bremen - Sandhausen: Mit Ducksch, aber auch mit Sorgen Stand: 01.04.2022 10:23 Uhr Werder Bremens personelle Situation hat sich vor dem Zweitligaduell mit dem SV Sandhausen etwas entspannt. Zwar gibt es in der Defensive weiter große Lücken, dafür sind aber Leonardo Bittencourt und Marvin Ducksch zurück im Team.

Die beiden Profis hatten wegen einer Corona-Infektion das Spiel gegen Darmstadt 98 (1:0) verpasst, dürften nun aber am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wieder in der Startelf stehen. Ducksch ist bereits seit Wochenbeginn zurück im Mannschaftstraining, Bittencourt stieg am Mittwoch ein.

Sandhausen für Füllkrug der Brustlöser

Werders erfolgreiches Sturmduo Ducksch/Füllkrug ist also wieder vereint. Vor allem Niclas Füllkrug, der seit Wochen in herausragender Form ist, dürfte gute Erinnerungen an den SVS haben. Beim Hinrunden-2:2 in Sandhausen erzielte der Angreifer nach zuvor neun torlosen Partien seinen ersten Saisontreffer. Seitdem kamen in 16 Spielen 13 weitere hinzu.

Defensive: Ausfälle und drohende Gelbsperren

Defensiv haben die Norddeutschen jedoch weiter Personalsorgen: Mit Abwehrchef Ömer Toprak, Mitchell Weiser und Marco Friedl fallen drei Stammspieler aus. Aller Voraussicht nach lässt Trainer Ole Werner wie schon gegen Darmstadt Christian Groß, Anthony Jung und Milos Veljkovic in der Dreierkette ran.

Das Trio geht allerdings mit der Hypothek von jeweils vier Gelben Karten in die Partie. Ausgerechnet vor dem auf das Sandhausen-Duell folgenden Topspiel-Dreierpack beim FC St. Pauli, gegen den 1. FC Nürnberg und beim FC Schalke 04 drohen also weitere Lücken in der Defensive.

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Groß, Jung - Mbom, Rapp. Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

SV Sandhausen: Drewes - Diekmeier, Dumic, Zhirov, Okoroji - Zenga, Trybull - Ajdini, Bachmann, Soukou - Testroet

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 2. Bundesliga Werder Bremen