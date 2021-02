Werder Bremen in Bielefeld vor der Reifeprüfung Stand: 05.02.2021 17:34 Uhr Werder Bremen hat es am Sonntag bei Arminia Bielefeld in der Hand, die englische Woche mit einem weiteren Erfolgserlebnis abzuschließen. Mit einem Sieg hätten sich die Hanseaten deutlich von den Abstiegsrängen abgesetzt.

Gelingt bei den Ostwestfalen am Sonntag (18 Uhr/im NDR Livecenter) der Dreier, würde der Abstand zum Relegationsplatz, den der Aufsteiger derzeit belegt, auf acht Punkte angewachsen sein. Und Trainer Florian Kohfeldt dürfte sich in seiner Einschätzung ("Ich bin mit der Gesamtentwicklung zufrieden") bestätigt sehen.

Eggestein: "Wir sind reifer geworden"

Auch Maximilian Eggestein sieht einen positiven Trend: "Ich finde, dass wir reifer geworden sind in unserer Art, Fußball zu spielen. Es geht eben nicht immer darum, schönen Fußball zu spielen. Wir sind uns auch nicht zu schade, mal andere Mittel zu wählen, um erfolgreich zu sein." So sei Werder beispielsweise vor einigen Wochen beim Heimspiel gegen Union Berlin (0:2) "doch etwas leichtsinnig vorne angerannt. Mittlerweile sagen wir: Egal, ob wir nur 30 Prozent Ballbesitz haben, Hauptsache wir gewinnen am Ende."

Comeback von Füllkrug?

Personell stehen Trainer Kohfeldt - bis auf Patrick Erras - alle Spieler zur Verfügung. Christian Groß (Wade) hat seine Verletzung ebenso auskuriert wie Davie Selke (Oberschenkel). Auf der Bank wird erstmals seit seiner Rückkehr nach Bremen auch Keeper Michael Zetterer Platz nehmen.

Vielleicht gibt es sogar ein Comeback von Nicklas Füllkrug, der seine Sprunggelenksverletzung auskuriert hat: "Er wird möglicherweise morgen mit uns trainieren und danach entscheiden wir, ob es Sinn macht, ihn für 15 bis 20 Minuten mitzunehmen", erklärte Kohfeldt. "Wir wissen, dass er sehr schnell zurückkommen kann. Er hat athletisch nicht viel verloren und den entscheidenden Kopfball verlernt er nicht. Ich verspreche es nicht, aber ich schließe einen Einsatz auch nicht aus."

Trotz Wintereinbruch: Kohfeldt glaubt an "reguläres Spiel"

Der Werder-Coach glaubt nicht, dass der angekündigte massive Wintereinbruch einen größeren Einfluss auf die Partie bei den Ostwestfalen haben wird. "Bielefeld unternimmt alles, um das Spiel möglich zu machen. Wir gehen davon aus, dass wir einen ordentlichen Platz und ein reguläres Spiel haben werden", sagte Kohfeldt. "Bei geschlossener Schneedecke muss man sehen. Vielleicht spielen die ganzen Skandinavier, die wir haben", ergänzte der 38-Jährige schmunzelnd.

So könnten sie spielen:

Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Kunze, Prietl - Doan, Hartel, Okugawa - Klos

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Toprak, Friedl, Augustinsson - Möhwald, Eggestein - Schmid, Rashica - Sargent

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 07.02.2021 | 22:50 Uhr