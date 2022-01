Werder Bremen: Vier Profis zurück, Hoffnung auf Füllkrug Stand: 11.01.2022 17:18 Uhr Fußball-Zweitligist Werder Bremen kann im ersten Punktspiel des neuen Jahres gegen Fortuna Düsseldorf mit Marco Friedl, Manuel Mbom, Milos Veljkovic und Mitchell Weiser planen. Die Profis wurden aus der Corona-Isolation entlassen.

Das Bremer Gesundheitsamt erteilte bei Mbom, Friedl und Veljkovic die Zustimmung, weil die drei, die am 2. Januar positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, keine Symptome entwickelten. Nach einem medizinischen Check soll das Trio ebenso mit individueller Belastung beginnen, wie Weiser, dessen 14-tägige Isolation nach seiner Corona-Infektion auch beendet ist.

"Mal gucken, welchen Eindruck sie machen"

Inwieweit die Rückkehrer Trainer Ole Werner schon am Sonnabend (13.30 Uhr/NDR Livecenter) gegen Fortuna Düsseldorf tatsächlich schon zur Verfügung stehen, werden die nächsten Tage zeigen. "Ich muss mal gucken, welchen Eindruck sie auf dem Platz machen", sagte Werner. Gleichwohl seien die Aussichten für die Zweitliga-Partie besser geworden, weil er "jetzt wieder mit einer fast vollständigen Mannschaft trainieren" könne, ergänzte der Bremer Coach.

Hoffnung auf Füllkrug

Fehlen wird am Sonnabend mit großer Wahrscheinlichkeit Niclas Füllkrug. Der Angreifer wurde ebenfalls am 2. Januar positiv auf Corona getestet, muss aber vorerst weiterhin in Isolation bleiben. Laut Werner scheitert es bei Füllkrug noch am gemessenen CT-Wert, der als Indikator dafür gilt, wie ansteckend eine Person ist. Die Hoffnung, Füllkrug gegen Düsseldorf einzusetzen, hat Werner aber noch nicht aufgegeben. Auch der Stürmer hatte keinerlei Symptome entwickelt.

