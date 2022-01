Stand: 11.01.2022 12:15 Uhr Werder Bremen: Quartett nicht mehr in Isolation

Fußball-Zweitligist Werder Bremen kann im ersten Punktspiel des neuen Jahres gegen Fortuna Düsseldorf (Sonnabend, 13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) eventuell mit Marco Friedl, Milos Veljkovic und Manuel Mbom planen. Das am 2. Januar positiv auf das Coronavirus getestete Trio wurde durch das Bremer Gesundheitsamt aus der Isolation entlassen. Für Mitchell Weiser, der am 27. Dezember positiv getestet wurde, ist eine 14-tägige Isolation beendet. Fehlen wird wohl Niclas Füllkrug. Der Angreifer wurde am 2. Januar positiv auf Corona getestet, muss aber vorerst weiterhin in Isolation bleiben. Werder gab zudem bekannt, dass Abwehrspieler Dominik Becker an Drittligist 1. FC Saarbrücken verliehen wird. Wechselbörse | 11.01.2022 12:12