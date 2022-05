Werder Bremen: Mit Gelassenheit nach Aue Stand: 06.05.2022 13:11 Uhr Die Heimniederlage gegen Kiel hat die Bremer Rolle im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga verändert: Werder ist vom Favoriten zum Außenseiter geworden. Vor der Partie am Sonntag in Aue versuchen die Hanseaten, dennoch Gelassenheit auszustrahlen.

Der Druck auf Werder ist groß: Die Grün-Weißen sind auf Tabellenplatz drei abgerutscht und haben obendrein den HSV und den FC St. Pauli im Nacken. Trainer Ole Werner will davon jedoch nichts wissen - er hat den Rückschlag abgehakt und blickt nach vorne: "Jetzt sind wir die Jäger, und es geht darum, Druck aufzubauen auf die Mannschaften, die vor uns liegen und die sechs Punkte zu holen, die noch möglich sind. Es gibt keinen Grund, warum wir davon nicht überzeugt sein sollten. Wir haben diese Qualität."

Werder-Coach Werner: "Jetzt ist Aue dran"

Um die Maximalausbeute zu schaffen, haben die Norddeutschen in der Vorbereitung nichts unversucht gelassen. Sie trainierten oft unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Spieler durften zudem keine Interviews geben. "Niederlagen zu verarbeiten und den Blick aufs nächste Spiel zu richten, ist unser Job", erklärte Werner. "Ich habe super Spieler in der Mannschaft und einen super Charakter in der Truppe. Jetzt geht es nach vorne, jetzt ist Aue dran."

"An letzten Spieltagen passiert immer was Verrücktes"

Seine Mannschaft habe schon mehrfach in dieser Saison gezeigt, dass sie mit Rückschlägen umgehen könne, so der Werder-Coach: "Man darf sich nicht mit Dingen aufhalten, die hinter einem liegen. Mir war immer klar, dass das Ding bis zum 34. Spieltag geht und erst dann entschieden wird."

Zum Saisonfinale in der kommenden Woche hat Werder Jahn Regensburg zu Gast und könnte im eigenen Stadion den Aufstieg feiern - vorausgesetzt natürlich, es gibt zuvor an diesem Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim Tabellenletzten in Aue einen Sieg - und die Konkurrenz patzt. Darauf setzt auch Werner: "An den letzten beiden Spieltagen passiert in der Regel immer irgendetwas Verrücktes."

Mögliche Aufstellungen:

Aue: Klewin - Carlson, Gonther, Ballas, Strauß - Messeguem, Fandrich - Kühn, Nazarov, Hochscheidt - Trujic

Werder: Pavlenka - Veljkovic, Friedl, Jung - Weiser, Groß, Agu - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch

