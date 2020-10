Werder Bremen: Klaassen kehrt zu Ajax Amsterdam zurück Stand: 05.10.2020 17:23 Uhr Mittelfeldspieler Davy Klaassen kehrt dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen den Rücken. Der 27-Jährige kehrt zu Ajax Amsterdam zurück.

Über die Modalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, Werder-Geschäftsführer Frank Baumann betonte aber: "Für uns war klar, dass wir Davy nicht um jeden Preis gehen lassen würden, sondern nur, wenn unsere Vorstellungen erfüllt würden, zumal er bei uns zu den absoluten Leistungsträgern gehört hat. Das ist nun erfolgt." Klaassen sagte: "Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Aber ich werde meine Zeit in Bremen nie vergessen, es war mir eine große Ehre, für Werder zu spielen."

Nach übereinstimmenden Medienberichten erhält Werder elf Millionen Euro für den ursprünglich noch bis 2022 vertraglich an die Hanseaten gebundenen Strategen. Durch Bonuszahlungen soll die Summe um weitere drei Millionen Euro steigen können. Die tagelangen Verhandlungen mit dem Champions-League-Teilnehmer über eine Ablösesumme für den 16-maligen Nationalspieler haben sich also gelohnt.

"Davy war ein absoluter Führungsspieler"

Klaassen war im Sommer 2018 für die Bremer Rekordsumme von 13,5 Millionen Euro vom englischen Premier-League-Club FC Everton an die Weser gewechselt. Seinen Einstand gab er damals in einem Freundschaftsspiel gegen Arminia Bielefeld. Gegen die Ostwestfalen lief der 27-Jährige nun auch letztmals für den viermaligen deutschen Meister auf. Beim 1:0-Erfolg am Sonnabend gegen den Aufsteiger trug der Niederländer sogar die Kapitänsbinde für den nur auf der Bank sitzenden Niklas Moisander.

Weitere Informationen Zu- und Abgänge der Bundesliga-Nordclubs Wer kommt, wer geht? Alle Zu- und Abgänge der norddeutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und von Werder Bremen in der Saison 2020/2021 im Überblick. mehr

"Auf und neben dem Platz war Davy bei uns absoluter Führungsspieler. Ich habe das enge Vertrauensverhältnis zu ihm sehr geschätzt", sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt und lobte auch "seinen vorbildlichen Einsatz". Klaassen bestritt für Werder 81 Pflichtspiele und erzielte dabei 16 Treffer. Für Ajax spielte er bereits von 2004 bis 2017, bevor er es ihn nach Liverpool zum FC Everton zog.

Ersatz offen: Grujic kommt wohl nicht

Nach übereinstimmenden Medienberichten heißt Klaassens Nachfolger nicht Marko Grujic. Der Serbe, der in Liverpool unter Vertrag steht und in der vergangenen Saison für Hertha BSC spielte, soll der Wunschnachfolger der Bremer gewesen sein. Der 24-Jährige soll für Werder aber zu teuer gewesen sein, auch ein Leihgeschäft kam für die finanziell angeschlagenen Hanseaten - die Coronavirus-Pandemie hat nach eigenen Angaben ein 30-Millionen-Loch gerissen - am Ende offenbar nicht mehr infrage.

Weitere Informationen Werder Bremen schlägt Bielefeld - Was wird aus Klaassen? Werder Bremen hat Arminia Bielefeld mit 1:0 besiegt. Kapitän Davy Klaassen gab vielleicht seine Abschiedsvorstellung. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.10.2020 | 22:50 Uhr