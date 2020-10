Stand: 20.10.2020 18:50 Uhr Werder Bremen: Heimspiel gegen Hoffenheim ohne Zuschauer

Bundesligist Werder Bremen muss sein Heimspiel gegen Hoffenheim am Sonntag ohne Zuschauer austragen. Das gab der Club am Dienstag nach der frühzeitigen Entscheidung des zuständigen Gesundheitsamtes bekannt.

In Bremen ist der sogenannte Inzidenzwert schon länger über die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gestiegen. "Die Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus haben in der Stadt Bremen zuletzt wieder stark zugenommen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind in dem Zuge erneut verschärft worden", heißt es in einer Mitteilung des Clubs.

Bereits gegen Bielefeld ohne Fans

"Für das Heimspiel der Grün-Weißen dürfen sich demnach lediglich Personen im Stadion aufhalten, die für die Organisation und die Durchführung der Partie notwendig sind sowie eine definierte Anzahl Journalisten und Mitarbeiter der TV-Produktion." Wegen der steigenden Corona-Zahlen durfte Werder bereits beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld am 3. Oktober keine Fans ins Weserstadion lassen.

