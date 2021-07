Werder Bremen - Hannover 96: Nordduell im Weserstadion Stand: 22.07.2021 14:32 Uhr Am ersten Spieltag der Zweiten Liga gibt es gleich ein Nordduell. Bundesliga-Absteiger Werder Bremen empfängt Hannover 96, 14.000 Zuschauer dürfen dabei sein.

15 Nordduelle gibt es jeweils in Hin- und Rückrunde der kommenden Zweitliga-Saison, den Anfang macht die Partie am Samstagabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Weserstadion. Ein Topspiel, denn beide Clubs zählen zum Kreis der Aufstiegsanwärter - und beide versuchen es mit einem neuen Trainer.

Zieler ist Hannovers neue Nummer eins

"Ich sehe bei meinen Jungs, dass eine große Vorfreude herrscht, am Samstag bei Werder zu spielen", sagte Jan Zimmermann am Donnerstag auf der Pressekonferenz zum Spiel. Der Neu-Coach von Hannover 96 stieg im Juni sensationell mit dem TSV Havelse in die Dritte Liga auf. Die Zweite Liga ist für den gebürtigen Hannoveraner Neuland, er soll die Niedersachsen nach enttäuschender Vorsaison nun stabilisieren.

Dabei setzt er im Tor auf 2014er-Weltmeister Ron-Robert Zieler: "Wir haben zwei richtig starke Torhüter. Aber am Ende mussten wir uns entscheiden", so Zimmermann. Zieler kehrte nach einer glücklosen Leihe zum 1. FC Köln zurück an die Stätte seiner großen Erfolge. In fünfeinhalb Jahren zwischen 2011 und 2016 bestritt der Ex-Nationalkeeper 185 Bundesligaspiele in Folge für Hannover 96. Nun ist er dort wieder die Nummer eins, sein aktueller Konkurrent Martin Hansen muss zunächst mit der Bank vorlieb nehmen, wird dann im Pokal spielen.

Im Pokal siegte Werder zuletzt mit 3:0 gegen Hannover

Dort trafen sich Hannover und Werder zuletzt in einem Pflichtspiel. In der Vorsaison siegte Bremen deutlich mit 3:0. Während diese Partie im Dezember 2020 vor leeren Rängen stattfand, sind nun beim Zweitliga-Auftakt im Weserstadion 14.000 Zuschauer zugelassen - allerdings keine Gästefans. "Ich sehe das positiv. Es ist schön, dass überhaupt wieder Fans im Stadion sind. Das gibt dem Spiel mehr Dynamik, auch wenn es schade ist, dass unsere Fans nicht dabei sein können", sagte Zimmermann.

Werder-Kader noch "in Arbeit"

Vom Gegner erwartet der 96-Trainer eine hohe Qualität: "Werder hat richtig gute und passsichere Fußballer. Auch wenn der eine oder andere den Club in den kommenden Wochen noch verlassen wird - jetzt sind diese Spieler noch da." Bezeichnend, dass der neue Bremer Kapitän Ömer Toprak nicht ausschließt, bis zum Ende der Transferperiode (31. August) vielleicht noch den Verein zu verlassen.

Auch Maximilian Eggestein hat am Donnerstag seine Zukunft an der Weser offen gelassen: "Es gibt im Moment keine Garantien. Es ist für alle Seiten schwierig. Keiner weiß so richtig, mit welcher Mannschaft wir in die Saison gehen. Für den Verein ist es schwierig zu planen, für uns Spieler auch." Die Formation, die gegen Hannover spielt, dürfte schon bald Geschichte sein an der Weser. Der Kader ist noch "in Arbeit - kein Wunder, dass Trainer Markus Anfang noch vor wenigen Tagen erklärte: "Wenn ich weiß, welche Spieler mir zur Verfügung stehen, dann weiß ich auch, wer spielt."

Der 47-Jährige bevorzugt ein 4-3-3-System, wobei noch nicht klar ist, ob Josh Sargent im Sturmzentrum oder auf dem Flügel spielen wird. Sein Konkurrent im Zentrum: Niclas Füllkrug, der für Hannover zwischen 2016 und 2019 in 75 Erst- und Zweitligapartien 21 Treffer erzielte. Markus Anfang ist bisher zufrieden mit seiner Offensive: "Wir haben in der Vorbereitung in jedem Spiel getroffen. Das nehme ich dankend mit." Sicher verzichten muss der Werder-Trainer auf Torwart Jiri Pavlenka. Der Tscheche befindet sich noch im Aufbautraining und wird von Stefanos Kapino ersetzt, der aus Sandhausen an die Weser zurückkehrte.

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Kapino - Mbom, Mai, Toprak, Agu - M. Eggestein - Möhwald, Osako - Schmid, Sargent - Füllkrug

Hannover 96: Zieler - Muroya, Franke, Falette, Hult - Kaiser, Ernst - Maina, Kerk, Muslija - Ducksch



