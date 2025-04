Werder Bremens Erfolgslauf hält an - Europa wieder in Sicht Stand: 13.04.2025 17:42 Uhr Werder Bremen hat seinen Lauf in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Hanseaten gewannen am Sonntag mit 2:1 (1:1) beim VfB Stuttgart. Der dritte Sieg in Serie bedeutet nicht nur den sicheren Klassenerhalt, sondern lässt auch wieder auf die Europacup-Teilnahme hoffen.

42 Zähler haben die Norddeutschen nun bereits auf ihrem Konto - so viele wie in der gesamten Vorsaison. Und nun darf der Blick auf wieder auf die Plätze in der Tabelle gerichtet werden, die die Qualifikation für einen Europacup bedeuten: Drei Punkte Rückstand sind es auf Rang sechs, vier auf Platz fünf.

"Von Goldener Ananas bis Europa League ist alles drin." Werders Leonardo Bittencourt zu den Bremer Aussichten

Mann des Tages aus Bremer Sicht war Oliver Burke, der im ersten Durchgang den Stuttgarter Führungstreffer von Leonidas Stergiou ausgelichen hatte und dann in der Nachspielzeit das Siegtor erzielte. Werder profitierte allerdings auch davon, rund eine halbe Stunde mit einem Mann mehr gespielt zu haben, weil der Ex-Bremer Nick Woltemade mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war.

Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) empfangen die Hanseaten im Weserstadion Abstiegskandidat VfL Bochum.

Flotte Anfangsphase mit VfB-Führung

Im ausverkauften Stuttgarter Stadion sahen die 60.000 Fans zunächst ein attraktives Spiel. Beide Mannschaften überbrückten immer wieder schnell das Mittelfeld und suchten den Torabschluss. Ermedin Demirovic vergab die erste von mehreren Stuttgarter Chancen schon in der ersten Minute, als er Werders Keeper Michael Zetterer in die Arme köpfte. Aber die Bremer versteckten sich keineswegs: Burke kam plötzlich alleine vor Alexander Nübel zum Abschluss - der Stuttgarter Keeper verhinderte per Fußabwehr das 0:1 (7.).

Die Hausherren bekamen die Partie zunehmend in den Griff und gingen in Führung: Angelo Stiller bediente mit einem Traumpass Stergiou, der spitzelte den Ball am herausstürzenden Michael Zetterer vorbei und schob dann zum 1:0 ein (19.). Die Schwaben hielten in der Folgezeit den Druck hoch und hatten durch Demirovic (23.) und Jamie Leweling (26.) weitere gute Möglichkeiten.

Burke gleicht für Werder aus

Mitten in dieser Drangphase kam Werder überraschend zum Ausgleich: Mitchell Weiser eroberte nach einem Nübel-Abschlag den Ball am Mittelkreis und schickte Burke steil - diesmal behielt der Schotte im Eins-gegen-Eins die Nerven und schob zum 1:1 ein (32.). Der Treffer gab den Gästen Selbstvertrauen, fortan standen sie defensiv wieder besser, sodass es bis zum Pausenpfiff beim leistungsgerechten Remis blieb.

Gelb-Rot für Ex-Bremer Woltemade

Der zweite Durchgang startete nicht so schwungvoll wie der erste begonnen hatte. Der VfB hatte zwar mehr vom Spiel, es dauerte aber bis zur 56. Minute, ehe es erstmals so richtig gefährlich im Bremer Strafraum wurde: Nach einer Flanke von Chris Führich wuchtete Woltemade den Ball per Kopf knapp am Tor vorbei.

Kurz darauf wurde es besonders bitter für den gebürtigen Bremer: Mit Gelb vorbelastet stocherte er im Zweikampf nach dem Ball, traf dabei Weiser am Knöchel und sah Gelb-Rot - ein sehr harte Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager (65.).

Burke krönt seine starke Leistung

Hatte Werder bis dahin kaum offensiv Akzente gesetzt, so gelang dies in Überzahl nun deutlich besser. VfB-Verteidiger Finn Jeltsch klärte in höchster Not vor Marvin Ducksch (68.), Felix Agu köpfte knapp drüber (73.). Die Partie hatte sich nun fast komplett in die Stuttgarter Hälfte verlagert, die Hanseaten ließen Ball und Gegner laufen.

Marco Friedl hatte die große Chance zum 2:1 für die Bremer, Nübel wehrte jedoch den verdeckten Schuss ab (84.). Doch es gab ja noch die Nachspielzeit - und in der krönte Burke seine starke Leistung. Der eingewechwelte Leonardo Bittencourt steckte durch, der Schotte vollendete zum 2:1-Siegtreffer (90.+1). Noch mehr als über den sicheren Klassenerhalt dürften sich die Hanseaten darüber freuen, in der Tabelle nun wieder nach oben schielen zu dürfen.

29.Spieltag, 13.04.2025 15:30 Uhr VfB Stuttgart 1 Werder Bremen 2 Tore: 1 :0 Stergiou (19.) 1: 1 Burke (32.) 1: 2 Burke (90.)

VfB Stuttgart: A. Nübel - Stergiou, Jeltsch, Chabot (42. Hendriks), Mittelstädt - Karazor (79. Keitel), Stiller - Leweling (46. Rieder), Woltemade, Führich (79. Bruun Larsen) - Demirovic (85. Undav)

Werder Bremen: Zetterer - N. Stark, Friedl, Pieper - Weiser, Lynen, Agu (84. Köhn) - Stage (77. Bittencourt), R. Schmid (90.+2 Grüll) - Burke, Ducksch (84. André Silva)

Zuschauer: 60000 (ausverkauft)



