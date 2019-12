Stand: 27.12.2019 10:17 Uhr

Werder-Legende Eilts: "Kinder sind angenehm ehrlich"

Während Oliver Bierhoff, Jürgen Klinsmann und viele weitere seiner Teamgefährten der Europameistermannschaft von 1996 ihr Geld nach wie vor im Fußball verdienen, hat sich Dieter Eilts vor einiger Zeit für einen anderen Weg entschieden. Die Werder-Legende arbeitet mit Kindern statt mit Profisportlern - als Betreuer von Grundschulkindern an der Freien Evangelischen Bekenntnisschule in Bremen. Im Interview spricht der 55-Jährige über die erfrischende Ehrlichkeit von Kindern, Halbwahrheiten im Fußballgeschäft und was ihm doch fehlt.

Herr Eilts, wissen die Kinder eigentlich von Ihrer früheren Karriere als Fußballer?

Dieter Eilts: Ja, das wissen sie schon, hauptsächlich durch ihre Eltern. Das spielt bei meiner Arbeit aber eigentlich keine Rolle.

Sie waren als sehr robuster Spieler bekannt. Ein Spitzname von Ihnen war "Eisen-Dieter". Wie würden Sie sich als Erzieher beschreiben?

Eilts: Das kommt immer auf die Situation an. Ich bin insgesamt schon ein sehr ruhiger Erzieher. Aber ich habe auch klare Regeln und ziehe wenn nötig auch entsprechende Konsequenzen. Ich glaube, das ist für die Schülerinnen und Schüler auch wichtig und gibt ihnen Sicherheit, wenn sie wissen, dass es klare Grenzen gibt, in denen sie sich bewegen können. Ich glaube, sie genießen es auch, klar zu wissen, woran sie sind.

Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie jetzt in der Ganztagsbetreuung arbeiten?

Eilts: Ich wollte mich noch mal verändern und die Arbeit mit Kindern macht mir sehr viel Spaß. Auf einer Geburtstagsfeier habe ich mit einer Bekannten gesprochen, die dort arbeitet und sie hat mir gesagt, dass dort eigentlich immer Leute gesucht werden. Zuerst habe ich eine Initiativbewerbung an die Schule geschickt. Kurze Zeit später wurde eine neue Stelle ausgeschrieben. Ich habe mich dann beworben, bin zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und habe die Stelle bekommen.

Was gibt Ihnen die Tätigkeit an der Schule?

Eilts: Es gibt mir eine hohe Zufriedenheit, wenn ich Kindern helfen kann, denen es nicht gut geht, so dass es ihnen danach besser geht. Oder wenn ich den Kindern bei den Hausaufgaben helfe oder dabei, Konflikte zu lösen. Wenn die Kinder abgeholt werden und ich merke, sie wollen eigentlich noch da bleiben und es hat ihnen bei uns Spaß gemacht, ist das einfach etwas, was mich zufriedenstellt.

Inwiefern spielt der Fußball bei ihrer jetzigen Arbeit noch eine Rolle?

Eilts: Es gibt bei uns zwar ein Mini-Spielfeld, auf dem die Kinder kicken können. Da schalte ich mich aber eher weniger ein. Die Schülerinnen und Schüler kriegen den ganzen Tag gesagt, was sie zu tun haben. Auf dem Spielfeld lasse ich sie selbst entscheiden. Ich mache mit den Kindern kein Training oder so etwas. Das wollen sie glaube ich auch gar nicht.

Sie haben ja auch vorher schon im Fußballbereich viel mit jungen Menschen zusammengearbeitet. Was sind die größten Unterschiede im Vergleich Ihrer vorherigen Tätigkeiten mit Ihrem jetzigen Job?

Eilts: Den Fußballbereich und den Bereich, in dem ich jetzt arbeite, kann man ganz schwer miteinander vergleichen. Am ehesten kann man meine aktuelle Tätigkeit vielleicht noch mit der Arbeit in der Fußballschule bei Werder vergleichen. Die Kinder sind sehr ehrlich und direkt. Man bekommt sofort ein Feedback für das, was man macht.

Diese Ehrlichkeit und Direktheit: Ist das etwas, was Sie im Fußball vermisst haben?

Eilts: Ich will nicht sagen, dass ich es vermisst habe. Aber im Fußball ist es doch so, dass das offene Wort nicht immer gewünscht ist. Man versucht eher das zu sagen, was die Verantwortlichen gerne hören möchten. Da wird dann auch oft mit Halbwahrheiten gearbeitet. Das gibt es bei den Kindern eigentlich nicht. Die sagen, was sie denken und was sie empfinden. Das finde ich total angenehm.

Hat sich das im Fußballgeschäft verstärkt?

Eilts: Ja, ich glaube, dass sich dies durch die sozialen Medien verstärkt hat. Ich habe auch absolutes Verständnis für die Spieler, wenn sie immer mehr aufpassen. Es bleibt ja nichts mehr geheim, alles wird irgendwo kommentiert. Die Kabine ist mittlerweile der einzige geschützte Raum und da kann ich es absolut nachvollziehen, wenn sich die Spieler mit klaren Aussagen etwas zurückhalten.

Vermissen Sie denn auch irgendetwas am Fußball?

Eilts: Bei meiner Arbeit in der Fußballschule habe ich viele Leute aus kleineren Vereinen kennengelernt und da sind auch Freundschaften entstanden. Den Kontakt mit diesen Leuten vermisse ich schon. Die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen fehlt mir manchmal. Das ist eine Sache, der ich so ein bisschen nachtrauere.

Ist es denkbar, dass sie irgendwann noch einmal in den Fußball zurückkehren?

Eilts: Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Wenn, dann vielleicht irgendwo ehrenamtlich in einem kleineren Verein. Aber auch das würde ich momentan eher ausschließen.

Als Kolumnist für den "Weser-Kurier" analysieren Sie regelmäßig das Geschehen bei Werder Bremen. Wie verfolgen Sie die Spiele?

Eilts: Bei den Heimspielen bin ich in der Regel im Stadion, wenn ich Zeit habe. Die Auswärtsspiele verfolge ich ganz klassisch im Radio. So, wie ich schon als Kind die Bundesliga verfolgt habe.

Schauen Sie sonst noch viel Fußball?

Eilts: Ich schaue eigentlich kaum Spiele im Fernsehen. Selbst, als ich noch aktiv war, habe ich kaum Fußball geschaut. Ich hatte so viel damit zu tun und brauchte auch irgendwann ein Zeitfenster, in dem ich mich mal nicht mit Fußball beschäftige. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Ich habe noch nie ein Abo von einem Bezahlsender oder so gehabt und ich muss sagen: Es fehlt mir auch nichts. Die Radio-Reportagen am Bundesligaspieltag - das langt mir.

