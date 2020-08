Stand: 11.08.2020 10:25 Uhr

Werder: Chong-Leihe offenbar vor dem Abschluss

Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist bei der geplanten Verpflichtung des Niederländers Tahith Chong von Manchester United offenbar einen großen Schritt weitergekommen. Dem 20 Jahre alten Flügelstürmer liegt laut übereinstimmenden Medienberichten mittlerweile die Freigabe des englischen Rekordmeisters und dessen Trainer Ole Gunnar Solskjaer für einen leihweisen Wechsel vor. "Herr Solskjaer hat sein Versprechen aus dem März gehalten und Tahith nun gesagt, dass er den Verein verlassen darf", sagte Chongs Berater Erkan Alkan der "Bild"-Zeitung: "Der Junge will unbedingt zu Werder."

Kohfeldt: Geschwindigkeit und gutes Dribbling

Im Gespräch ist eine Ausleihe über zwei Jahre, denn das vor der vergangenen Saison hoch gehandelte niederländische Top-Talent soll mehr Spielpraxis sammeln. Unter Solskjaer war der Stürmer beim englischen Rekordmeister in der Premier League nur zu drei Kurzeinsätzen gekommen. "Er verfügt über Geschwindigkeit und hat ein gutes Dribbling. Das macht ihn spannend für uns", sagte Trainer Florian Kohfeldt am vergangenen Wochenende.

Schnell wie Rashica

Das Bremer Bemühen um Chong ist den Wechselabsichten von Milot Rashica geschuldet. Der Flügelflitzer soll dringend benötigtes Geld in die Werder-Kasse bringen. Wegen unterschiedlicher Ansichten über die Höhe der Ablösesumme waren die Verhandlungen mit RB Leipzig allerdings zuletzt ins Stocken geraten.

Chong könnte Rashica 1:1 ersetzen. Auch er kommt vorzugsweise über die Flügel und ist wie "Rakete" Rashica pfeilschnell. Möglicherweise stößt der 20-Jährige während des am Sonnabend beginnenden Trainingslagers im österreichischen Zillertal zu den Hanseaten. Der Zeitpunkt dürfte auch davon abhängen, wie weit die Engländer in der Europa League kommen. An diesem Sonntag kämpfen sie in Köln um den Einzug ins Finale, und Chong ist zwar kein Stammspieler, hatte aber schon Einsätze im internationalen Wettbewerb.

Marktwert von 6,3 Millionen Euro

Chong wurde auf Curaçao in der Karibik geboren und bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet. Als B-Jugendlicher wechselte er nach Manchester. Laut "transfermarkt.de" hat der niederländische U-21-Nationalspieler mittlerweile einen Marktwert von 6,3 Millionen Euro.

