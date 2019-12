Stand: 29.12.2019 15:44 Uhr

Werder Bremen: Baumann sucht "dominanten Charakter"

Die Zeit "zwischen den Jahren" ist für die allermeisten Menschen eine der Entspannung, eine, in der man nach all der Hektik der vergangenen Monate endlich etwas zur Ruhe kommen kann. Für Frank Baumann, den Sportchef des abstiegsgefährdeten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, stellt sich die Situation ganz anders dar. Der 44-Jährige weilt zwar derzeit mit seiner Familie in der Sonne, doch von komplettem Abschalten kann der Ex-Nationalspieler nur träumen. Baumann ist gewissermaßen im Teilzeit-Urlaub. Immer wieder muss er sich eine Auszeit von seiner Auszeit nehmen, um eine Reaktion auf die sportliche Talfahrt der Grün-Weißen auf den Weg zu bringen.

Werder-Sportdirektor Baumann: "Haben konkrete Ideen"

Dass Werder nach dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz während der Winterpause auf dem Transfermarkt tätig werden wird, ist überaus wahrscheinlich.

Schließlich geht es darum, einer ins Schlingern geratenen Mannschaft durch die Hinzunahme eines routinierten Profis wieder Halt zu geben. Es stellt sich nur die Frage, für welchen Mannschaftsteil die Bremer einen Transfer tätigen werden. Am besten gleich für alle, mit Ausnahme der Torhüterposition, ließe sich nach den Eindrücken der Hinrunde sagen, doch dafür mangelt es den finanziell klammen Hanseaten an den nötigen Mitteln.

Baumann räumte nun gegenüber Bremer Medien ein, dass Neuverpflichtungen geplant seien. "Natürlich haben wir konkrete Ideen und auch schon Gespräche geführt. Aber es wäre reine Spekulation vorherzusagen, ob und wann etwas klappt", sagte Baumann der "Kreiszeitung".

Chefcoach Florian Kohfeldt bittet seine Spieler am Donnerstag zum Trainingsauftakt in Bremen, am Freitag fliegt das Team bereits zum Trainingslager nach Mallorca. Ob der Neue dann ebenfalls schon im Flugzeug sitzt oder erst in den Tagen danach zum Team stößt, lässt sich derzeit noch nicht absehen.

Bericht: Vestergaard-Rückholaktion nicht realistisch

Namen von möglichen Kandidaten kursierten hingegen bereits so einige.

So wurden in den Medien der Hansestadt Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb (FC Schalke 04) und Abwehrspieler Kevin Vogt (TSG 1899 Hoffenheim) gehandelt. Zudem wurde zuletzt des Öfteren kolportiert, dass Werder daran arbeite, Jannik Vestergaard zurückzuholen. Der 27 Jahre alte Däne könnte gewiss dazu beitragen, dass die schwächste Defensive der Bundesliga (41 Gegentore in 17 Partien) an Stabilität gewinnt. Vestergaard wäre im aktuellen Kader allerdings auch schon Innenverteidiger Nummer sieben.

Nach jüngsten Informationen der Zeitung "Weser-Kurier" wird es zu einer Rückholaktion aber nicht kommen. Werder habe sich bei dessen Verein FC Southampton zwar danach erkundigt, wie die Bedingungen eines Wechsels aussehen würden. Die Bremer hätten dann aber feststellen müssen, dass die Konditionen des Vereins aus der englischen Premier League nicht zu erfüllen seien.

Holt Bremen einen spielstarken Achter?

Laut "Weser-Kurier" deute derzeit vieles darauf hin, dass Werder einen spielstarken Achter sucht, der robust und zweikampfstark ist.

"Wir haben nicht den dominanten Charakter in der Mannschaft, der das auf dem Platz auslebt", hat Baumann auch der "Kreiszeitung" gesagt. Damit hat er gewissermaßen auch eingeräumt, dass die Mannschaft den Abgang von Max Kruse (Fenerbahce Istanbul), dem wortgewaltigen Anführer auf dem Rasen, nicht hat auffangen können. Bleibt nur die Frage, wer jetzt kommt - Geld hat Werder kaum, und mit der Position in der Tabelle lässt sich natürlich auch nicht locken. Baumann: "Es gibt einfachere Situationen als jetzt, Spieler mit einer gewissen Qualität zu holen. Die schauen natürlich auch, in welcher Situation sie zu einem Verein hinkommen. Und da sind wir gerade nicht für alle Spieler mit hohen Ambitionen so sexy."

