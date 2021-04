Werder Bremen: Baumann lässt Kohfeldt-Zukunft offen Stand: 25.04.2021 12:51 Uhr Sieben auf einen Streich - das ist die jüngste Niederlagen-Bilanz von Bundesliga-Abstiegskandidat Werder Bremen. Um markige Worte zur Situation ist man an der Weser seit Wochen nicht verlegen - nur folgen ihnen keine Taten. Trainer Florian Kohfeldt darf nach Beratungen weitermachen - zumindest vorerst.

Nein, an Rücktritt denke er nicht, sagte der Übungsleiter nach dem 1:3 am Sonnabend bei Union Berlin, mit dem seine Bremer dem ersten Abstieg seit 1980 gefährlich nahe gekommen sind. "Es geht nur um Werder Bremen. Ich kann für mich ausschließen, dass ich weglaufe. Ich werde kämpfen", sagte der 38-Jährige. Und schob hinterher: "Wenn mir aber jemand sagt, dass ein anderer Impuls nötig wäre, dann bin ich Werderaner." Kohfeldt aber "spüre total das Vertrauen" in seine Person und er wolle beim Klassenerhalt "mithelfen, wenn es denn hilft".

Laut "deichstube.de" haben der Aufsichtsrat um Marco Bode und die Geschäftsführung um Frank Baumann hingegen am Sonntag über die aktuelle Situation beraten - auch die Position des Trainers stand dabei zur Disposition. Bei "Sky90" sagte Baumann dann: "Wir haben eine sehr hohe Wertschätzung von den fachlichen und menschlichen Qualitäten von Florian. Es gibt aber keine Nibelungen-Treue. Man kann auch zu dem Entschluss kommen, dass es nicht passt. Ich bitte, dass wir uns einfach noch ein, zwei Tage Zeit nehmen wollen." Werder hat nach einer eklatanten Niederlagenserie als Tabellen-14. aktuell nur noch einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz 16. Zudem hat der Tabellenvorletzte Hertha BSC bei vier Punkten Rückstand auf die Grün-Weißen noch drei Nachholspiele zu bestreiten.

"Das sind gestandene Bundesligaprofis"

"Ich trage die Verantwortung und deshalb setze ich mir diesen Hut als Erster auf", räumte Kohfeldt nach dem Union-Spiel ein und nahm seine Spieler in die Pflicht: "Die 15 Minuten nach der Halbzeit waren desolat. Das sind gestandene Bundesligaprofis auf dem Platz. Da darfst du solche Fehler nicht machen." Auch Niklas Moisander und Maximilian Eggestein sprachen nach dem Hattrick von Union-Stürmer Joel Pohjanpalo von einem "Blackout" bzw. Toren, die "viel zu einfach fallen". Neben defensiver Instabilität haben die Grün-Weißen "offensiv gar nicht stattgefunden", wie Kohfeldt zudem bemängelte.

Wie sich die Worte gleichen

Alles Worte, die man aus den Mündern der Bremer kennt. Und die sich gleichen, Woche für Woche, Niederlage für Niederlage. Beim 0:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 konstatierte Theodor Gebre Selassie, man habe "einfach Probleme, Tore zu erzielen". Gegen Borussia Dortmund (1:4) habe man "den Kopf verloren" (Kohfeldt), gegen die Rasenballsportler aus Leipzig (1:4) zu "schlecht und nachlässig verteidigt" (Kohfeldt). Das 0:1 in Stuttgart bezeichnete Eggestein als "unnötigste Niederlage", bei der man "viel investiert" und "unglücklich verloren" habe. Zwei "unglückliche Gegentore" (Kohfeldt) kassierte man auch gegen den VfL Wolfsburg, gegen Bayern München konnte Moisander beim 1:3 nur einräumen: "Wir haben unser Bestes versucht, aber es war nicht genug."

Defensiv nicht auf der Höhe, offensiv ohne Zug

Worte, aus denen Verzweiflung sowie Ernüchterung über die eigene Leistungsfähigkeit sprechen. Der Kader der Bremer ist an den entscheidenden Stellen zu schwach besetzt. Die verletzungs- und gegentoranfällige Verteidigung hat nicht nur gegen spielstarke und temporeiche Top-Teams der Liga Probleme, sondern fängt sich auch gegen Mannschaften auf Augenhöhe oft mindestens einen Gegentreffer. Das letzte Spiel in der Bundesliga, bei dem die Bremer mal nicht den Ball aus dem eigenen Netz holen mussten, datiert aus dem Februar, beim torlosen Remis gegen Freiburg.

In akuter Abstiegsgefahr schweben die Fußballer von der Weser aber auch deshalb, weil die Offensivabteilung selten diesen Namen verdient. Das Spiel der Bremer ist vollkommen abhängig von Milot Rashica. Doch der Kosovare kann es nicht alleine richten. Davie Selke ist ein Schatten seiner selbst, Joshua Sargent in seinen Leistungen zu schwankend. Und Niclas Füllkrug bekommt nicht die Bälle, die ein Stoßstürmer wie er benötigt.

Füllkrug: "Alles sehr dramatisch"

Apropos Füllkrug. Der gab nach der Niederlage gegen die Köpenicker auch Einblick in sein Seelenleben. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin völlig entspannt. Ich sehe das alles sehr dramatisch. Wir sind verpflichtet zu punkten, sonst sieht das ganz schlecht aus", sagte der zerknirscht wirkende 28-Jährige. Auf die Hanseaten warten mit Bayer Leverkusen (8. Mai), dem FC Augsburg (auswärts, 15. Mai) und Borussia Mönchengladbach (22. Mai) dabei keine leichten Aufgaben. Vorher steht am 30. April noch das Pokal-Halbfinale gegen Leipzig als willkommene Ablenkung an. "Wir haben noch drei Spiele, wir haben noch genug Möglichkeiten, Punkte zu holen und wir haben es in der eigenen Hand", räsonierte Kohfeldt die Lage in der Liga. Und Kapitän Moisander pflichtete bei: "Wir sind bereit für den Abstiegskampf. Das haben wir letztes Jahr schon gezeigt und das schaffen wir auch dieses Jahr." Erneut große Worte, die auf Taten warten.

