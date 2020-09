Stand: 13.09.2020 15:04 Uhr

Werder Bremen: 8.500 Fans im Weserstadion erlaubt

Noch vor etwas mehr als einem Monat hatte sich Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sehr skeptisch zu einer möglichen Rückkehr von Zuschauern in die Fußball-Stadien geäußert, nun hat Bundesligist Werder Bremen die Behörden offenbar überzeugen können. Wie die Hanseaten am Sonntag mitteilten, darf das erste Heimspiel der neuen Saison am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Hertha BSC vor 8.500 Zuschauern im Weserstadion ausgetragen werden. Das entspricht einer Auslastung von rund 20 Prozent.

Bundeseinheitliche Lösung erwartet

Die Lockerung sei wegen des Corona-Infektionsgeschehens möglich, das Hygienekonzept zudem ausdrücklich von den Bremer Behörden gelobt worden, hieß es in der Werder-Mitteilung. "Wir freuen uns über dieses Ergebnis nach einem sehr konstruktiven Austausch mit der Bremer Politik und den Behörden und bedanken uns für die Weitsicht, uns die Vorbereitungszeit auf die Partie nächste Woche zu ermöglichen", erklärte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. Der Bremer Senat erwarte zudem in den nächsten Tagen eine bundesweit einheitliche Lösung der Zuschauerfrage und komme mit dieser Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt dem SV Werder entgegen.

Tickets gehen an Dauerkarten-Inhaber

Er freue sich auf das erste Heimspiel mit Zuschauern seit Ende Februar, sagte Hess-Grunewald: "Die Fans haben gefehlt. Und auch, wenn es jetzt erst ein Anfang ist, so ist es doch ein wichtiges Signal." Weitere Details will Werder am Montag bekannt geben. Fest steht allerdings schon, dass die 8.500 Zuschauer nahezu vollständig aus Dauerkartenbesitzern bestehen werden.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 13.09.2020 | 18:05 Uhr