Weiter Topclub-Besieger? Eintracht Braunschweig empfängt Lautern Stand: 17.04.2025 15:15 Uhr Nach Siegen gegen Paderborn und beim HSV geht es am Sonnabend für den abstiegsgefährdeten Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig gegen den nächsten Top-Club: den 1. FC Kaiserslautern. Die Niedersachsen wollen ihre Erfolgsserie im Frühjahr ausbauen.

Zum Ende jeder Länderspielpause stellt sich immer wieder dieselbe Frage: Wie gut kommt die Mannschaft wieder in Tritt? Im Falle von Eintracht Braunschweig lässt sich sagen: herausragend! Drei Partien standen seither in der Zweiten Liga auf dem Programm - und die Niedersachen sind seitdem ungeschlagen.

BTSV mit sieben Punkten aus den jüngsten drei Spielen

Mit einem 1:1 bei Preußen Münster, einem Konkurrenten um den Klassenerhalt, ging es noch verhalten los. Dann aber liefen die "Löwen" zur Höchstform auf. Zwei überraschende Siege gegen zwei Aufstiegsaspiranten, gegen den SC Paderborn (3:2) und beim Hamburger SV (4:2), brachten sie auf dem Weg zum Klassenerhalt enorm voran.

Weitere Informationen Das Restprogramm im Zweitliga-Abstiegskampf mit Braunschweig Braunschweig muss um den Klassenerhalt in der 2. Liga bangen. Das Restprogramm der Abstiegskandidaten im Überblick. mehr

Für die "Löwen" stellt sich die Lage in der Liga dadurch weitaus angenehmer dar. Der Club geht von Rang 15, einem Nichabstiegsrang, in das Heimspiel am Sonnabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) am fünftletzten Spieltag. Der Vorsprung auf den von Münster gehaltenen Relegationsrang beträgt zwei Punkte, auf einen direkten Abstiegsplatz sind es vier Zähler.

Scherning bangte noch vor einem Monat um seinen Job

"Wir haben sieben Punkte aus den drei Spielen geholt, sicherlich hat das neue Kräfte für den Endspurt freigesetzt", sagte Eintracht-Coach Daniel Scherning am Gründonnerstag. Er habe schon nach dem Münster-Spiel gesagt, dass es nicht leicht sei, dort zu bestehen. "Und nun haben wir zwei Top-Teams geschlagen", betonte Scherning, der noch vor einem Monat um seinen Job hatte zittern müssen.

Er war Mitte März mit seinem Team mit einer 1:5-Heimklatsche gegen Hertha BSC in die Länderspielpause gegangen. Die Clubführung beriet sich - und sprach Scherning das Vertrauen aus. Stand jetzt ist das alles richtig gut aufgegangen. Gelingt am Sonnabend auch noch gegen den FCK ein Sieg, würde sich dieser Eindruck nochmals erheblich verstärken. Dann wäre die Eintracht dem Klassenerhalt schon sehr nahe.

Eintracht-Coach warnt vor Ache und Ritter

Scherning zollte den Pfälzern viel Respekt. "Es ist eine sehr körperliche Mannschaft, die sehr viel Tempo in der letzten Linie hat. Mit Ragnar Ache kommt ein nächster großer Zielspieler auf uns zu. Um ihn herum gibt es viel Qualität, und mit Marlon Ritter einen Freigeist. Wir müssen sehr, sehr gut verteidigen", forderte der Coach. Die personelle Lage sieht dafür gut aus. Mit Ausnahme der Langzeitverletzten stehen Scherning alle Feldspieler zur Verfügung.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Jaeckel, Köhler, Nikolaou - Rittmüller, Krauße, Bell Bell - Tempelmann, Marie - Philippe, Tachie

1. FC Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Sirch, Bauer - Gyamerah, Breithaupt, Kleinhansl - Ritter, Kaloc - Hanslik, Ache

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 19.04.2025 | 13:00 Uhr