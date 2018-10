Stand: 31.10.2018 18:27 Uhr

Weiche gegen Werder: Gibt es in Lübeck ein Wunder?

Da hatte es der Spielplan der Fußball-Regionalliga Nord eigentlich richtig gut gemeint mit dem SC Weiche Flensburg 08, und dann das: Aus dem erhofften Anfreunden mit der Heimspielstätte auf Zeit, der Lübecker Lohmühle, wurde nichts für die Blau-Weiß-Roten von der deutsch-dänischen Grenze. Fünf Tage vor dem Spiel des Jahres in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Bundesligisten Werder Bremen, welches die Flensburger heute Abend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Lübeck austragen werden, setzte es eben dort eine herbe Enttäuschung. Dem gastgebenden VfB unterlag der amtierende Nord-Meister mit 1:3.

Weiche-Coach Daniel Jurgeleit ließ der Auftritt seines Teams grübeln. "An irgendetwas muss es gelegen haben. Vielleicht war es das Pokalspiel, vielleicht habe ich nicht die richtige Ansprache gefunden oder die Vorbereitung war nicht gut", sagte er dem "Flensburger Tageblatt".

Wegen Flutlicht-Problemen nach Lübeck

Was Jurgeleit und seine Spieler beruhigen dürfte: Am Mittwochabend wird ein sehr großer Teil der über 9.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion Lohmühle den Außenseiter unterstützen. Ursprünglich hatte Weiche den ambitionierten Plan gehabt, das Spiel gegen Bremen im eigenen, nur 4.999 Menschen fassenden Manfred-Werner Stadion auszutragen. Da die geforderte Flutlicht-Stärke dort aber nicht bereitgestellt werden konnte, geht es nun in das 170 Kilometer entfernte Lübeck. Der ehemalige Profi Jurgeleit, der einst auch für den VfB Lübeck kickte, ist sich darüber im Klaren, dass ein Weiterkommen gegen Werder einigermaßen unwahrscheinlich ist. Vom 2:6 der Bremer am Sonntagabend im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen wolle er sich nicht blenden lassen. "Das hat keine große Aussage", sagte der gebürtige Ratinger, der seit über 20 Jahren im Norden lebt.

In der ersten Runde hatte Weiche Flensburg mit einem 1:0 gegen Zweitligist VfL Bochum eine Überraschung geschafft. "Wir haben uns dieses tolle Spiel erarbeitet", sagte Jurgeleit mit Blick auf das Spiel gegen den aktuellen Tabellenvierten der Bundesliga. "Wir müssen eine gute Stabilität haben. Mit der Zeit kommt der Gegner ins Grübeln. Darauf müssen wir hinarbeiten."

Kohfeldt: Leverkusen-Spiel abgehakt

Beim Gegner sind sie derweil darum bemüht, die herbe Heimpleite gegen Leverkusen lediglich als einen Ausrutscher auf einem guten Weg der steten Entwicklung zu verstehen. "Wir hatten Ballverluste in Zonen, in denen du dir das nicht erlauben darfst. Aber das kommt vor. Ich habe, als ich hier bei Werder angefangen habe, irgendwann mal zu der Mannschaft gesagt: 'Jungs, wenn solche Fehler passieren, dann guckt nach draußen und dann hebe ich die Hand hoch - okay, ich wollte das so'", sagte Trainer Florian Kohfeldt im Gespräch mit dem NDR. Der 36-Jährige verströmte viel Selbstvertrauen. Die Partie gegen Bayer sei abgehakt. "Eines kann ich versprechen: Wir werden uns von diesem Spiel nicht umwerfen lassen. Am Mittwoch gewinnen wir gegen Flensburg in Lübeck - absolut sicher. Wir haben 17 Punkten nach neun Spieltagen, wir sind Vierter. Also: Was soll uns umwerfen?", fragte Kohfeldt rhetorisch.

