Weiche Flensburg beantragt keine Drittliga-Lizenz Stand: 27.02.2021 16:52 Uhr Der SC Weiche Flensburg wird auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord spielen. Der souveräne Tabellenführer der Nord-Gruppe gab wirtschaftliche und organisatorischen Gründe für den Verzicht auf die Dritte Liga an.

"Die angespannte aktuelle wirtschaftliche Situation im Zusammenhang mit der Corona-Krise, die große Unsicherheit über die weitere Entwicklung bei der Bekämpfung der Pandemie sowie die enorm hohen Anforderungen für Drittliga-Profi-Fußball im organisatorischen Bereich lassen in realistischer Betrachtung der Lage derzeit keine andere Entscheidung zu", heißt es auf der Webseite der Schleswig-Holsteiner: "Es ist extrem schade, wir hätten es den Jungs und dem Trainer, aber auch unseren Fans und Unterstützern von Herzen gegönnt."

"Seriöser Etat nicht möglich"

Ein Knackpunkt ist die notwendige Erweiterung der Stadionkapazität auf ein Fassungsvermögen von mehr als 10.000 Plätzen sowie weitere Infrastrukturmaßnahmen. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation seien solche Vorhaben für den SC Weiche derzeit "jedoch nicht umsetzbar", erklärte Geschäftsführer Christian Jürgensen. Abgesehen davon sehe sich der SC Weiche für die Dritte Liga derzeit nicht gerüstet: "Einen seriösen Etat aufzustellen, ohne zu wissen, wann wir spielen, ob Zuschauer zugelassen sind und ob bzw. wie lange es bei Corona-Einschränkungen bleibt, ist nicht möglich."

Grundsätzlich hält Weiche am Ziel Dritte Liga fest

Mittelfristig will der Verein aber am großen Ziel festhalten, "aber dieses Projekt benötigt Substanz und Nachhaltigkeit", so Jürgensen. "Wir wollen der nördlichste Profi-Fußballclub Deutschlands werden. Hierzu benötigen wir die Unterstützung nicht nur unserer starken Sponsoren. Auch die Landespolitik und die Stadt Flensburg sind gefragt."

Zuletzt stand Flensburg 2017/2018 vor dem Sprung in die Dritte Liga, scheiterte in der Relegation aber an Energie Cottbus. Wegen der Corona-Pandemie ruht der Spielbetrieb in der laufenden Saison seit Anfang November.

