Wegen Sicherheit: Hansa Rostock in Essen am Sonntagabend Stand: 12.03.2025 14:25 Uhr Das Spiel des FC Hansa Rostock bei Rot-Weiss Essen ist wegen einer "zwingenden Vorgabe" der Sicherheitsbehörden am Sonntag, 6. April, um 19.30 Uhr angesetzt worden. Beim Hinspiel in Rostock im Oktober war es zu Krawallen gekommen.

Im Vorfeld der Partie am 26. Oktober 2024 hatte es brutale Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des FC Hansa und von Rot-Weiss Essen gegeben. Dabei war ein Sonderzug in Brandenburg durch eine Notbremse gestoppt worden und die Gruppen waren aufeinander losgegangen. Im Zusammenhang der Ermittlungen zu diesem Vorfall hatte die Bundespolizei am Dienstag in mehreren Bundesländern Wohnungen von 31 mutmaßlichen Gewalttätern durchsucht. Sie fand dabei unter anderem zwei Kugelbomben und eine Übungsgranate.

Weitere Informationen Hansa Rostock: Razzien nach Attacke auf Fanzug von Rot-Weiss Essen Bei der Durchsuchung fand die Polizei unter anderem zwei Kugelbomben und eine Übungsgranate. mehr

Die Ermittlungen richteten sich gleichermaßen gegen beide Fangruppen, so Bundespolizei-Sprecherin Alina Müller. Die Razzia hatte am frühen Morgen in mehreren Objekten in Nordrhein-Westfalen - darunter Essen und Oberhausen - sowie Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Auch die Räumlichkeiten eines Fanprojekts in Essen wurden von Polizisten durchsucht, ebenso jeweils ein Objekt in Berlin und Brandenburg.

Hansa im April dreimal auswärts

Der Deutsche Fußball-Bund legte nun die Spieltage 31 bis 34 in der 3. Liga fest, die Rostocker gastieren im April zudem beim VfL Osnabrück (9. April, 19 Uhr) und am 19. April (14 Uhr) bei Arminia Bielefeld. Am 12. April (14 Uhr) kommt der SC Verl ins Ostseestadion.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 12.03.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 3. Liga