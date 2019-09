Stand: 11.09.2019 12:10 Uhr

Wegen Jatta: Boldt dankt St.-Pauli-Präsident Göttlich

Wenige Tage vor dem Derby beim FC St. Pauli (Montag ab 20.30 Uhr im Livecenter bei NDR.de) hat sich Sportvorstand Jonas Boldt vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV beim Stadtrivalen für dessen Verhalten gegenüber HSV-Profi Bakery Jatta bedankt. "Ich möchte mich bei Oke Göttlich für seine Aussagen bedanken. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sich so klar positioniert. Insbesondere bei der Rivalität." Der St.-Pauli-Präsident hatte während der Untersuchungen zur Identität Jattas verkündet, auf einen möglichen Protest gegen die Spielwertung in der bevorstehenden Partie gegen den HSV verzichten zu wollen. Inzwischen hat die zuständige Behörde in Hamburg das Verfahren gegen Jatta eingestellt. Daraufhin zogen der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC ihre Proteste zurück.

"Der HSV verdient in dieser Sache Respekt und Anerkennung. Auch wenn es mir schwerfällt, den HSV zu loben: Der Umgang des HSV im Fall Jatta war eine Eins Plus mit Sternchen." St. Paulis scheidender Geschäftsführer Andreas Rettig in der "Mopo"

Der Umgang mit der Personalie Jatta passt zum gesamten Stimmungsbild vor dem Derby. Beim jüngsten Aufeinandertreffen der Stadtrivalen im März, das der HSV mit 4:0 am Millerntor gewann, waren die Emotionen in beiden Fanlagern hochgekocht. Bislang ist die Lage ruhig und nichts deutet darauf hin, dass sich das bis zum Spiel ändern wird.

