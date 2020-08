Stand: 16.08.2020 15:16 Uhr

Wechsel perfekt: Chong unterschreibt bei Werder

Es waren von Beginn an gute Gespräche, wie beide Seiten beteuerten - dennoch zogen sie sich in die Länge. Nun aber ist klar: Werder Bremen leiht Offensivtalent Tahith Chong für ein Jahr von Manchester United aus. Das teilten die Grün-Weißen am Sonntagnachmittag mit. Zuvor hatte der 20 Jahre alte Flügelstürmer im Werder-Trainingslager im österreichischen Zillertal bereits eine Einheit mit der Mannschaft absolviert.

Chong hatte das Team-Quartier des englischen Rekordmeisters vor dem Europa-League-Halbfinale (am Sonntag gegen den FC Sevilla) verlassen. Im Viertelfinale gegen den FC Kopenhagen war Chong nicht eingesetzt worden. Letzter Verhandlungspunkt zwischen Werder und den "Red Devils" soll gewesen sein, zu welchen Teilen Werder und ManUnited Chongs Gehalt finanzieren. Trainer Ole Gunnar Solskjaer hatte zuvor bereits eine Freigabe für Chong erteilt.

Kohfeldt: "Hohes Tempo wird uns guttun"

Werder hatte ursprünglich angestrebt, Chong für zwei Jahre auszuleihen. Denn das vor der vergangenen Saison hoch gehandelte Top-Talent soll künftig mehr Spielpraxis bekommen. Unter Solskjaer war der Stürmer beim englischen Rekordmeister in der Premier League nur zu drei Kurzeinsätzen gekommen. "Er ist ein technisch guter Spieler, der auf beiden Außenpositionen spielen kann. Zudem verfügt er über ein hohes Tempo, das unserem Spiel guttun wird", sagte Trainer Florian Kohfeldt. "In der Defensivarbeit hat er noch Entwicklungspotenzial."

Schnell wie Rashica

Das intensive Bremer Bemühen um Chong ist den Wechselabsichten von Milot Rashica geschuldet. Der Flügelflitzer soll dringend benötigtes Geld in die Werder-Kasse bringen. Wegen unterschiedlicher Ansichten über die Höhe der Ablösesumme waren die Verhandlungen mit RB Leipzig allerdings zuletzt ins Stocken geraten. Mittlerweile sind offenbar auch englische Clubs in das Werben um den 24-Jährigen eingestiegen.

Chong kommt wie Rashica vorzugsweise über die Flügel und ist ebenso pfeilschnell. Chong wurde auf Curaçao in der Karibik geboren und bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet. Als B-Jugendlicher wechselte er nach Manchester.

