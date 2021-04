Was ein Nagelsmann-Wechsel zu Bayern für Wolfsburg bedeuten könnte Stand: 26.04.2021 18:01 Uhr Trainer Julian Nagelsmann steht nach übereinstimmenden Medienberichten vor einem Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern München. Sollte der 33-Jährige beim Fußball-Rekordmeister anheuern, könnte dies auch Auswirkungen auf den VfL Wolfsburg haben.

Um die Zukunft von "Wölfe"-Coach Oliver Glasner wird bereits seit Wochen spekuliert. Besonders hartnäckig hält sich dabei das Gerücht, dass der 47-Jährige zur neuen Saison in seine Heimat zurückkehren und den österreichischen Serienmeister RB Salzburg übernehmen könnte. Dessen aktueller Coach, der US-Amerikaner Jesse Marsch, gilt im Falle eines Nagelsmann-Abgangs bei den Leipzigern als Top-Favorit auf den Posten beim Bundesliga-Zweiten.

Dafür spricht unter anderem seine Vergangenheit bei den Sachsen. In der Saison 2018/2019 war er dort unter Ralf Rangnick Co-Trainer, bevor Nagelsmann kam.

VfL-Coach mit Salzburg-Vergangenheit

Doch selbst wenn sich die Leipziger für einen anderen Nagelsmann-Nachfolger entscheiden würden, wäre ein Marsch-Weggang aus Salzburg wohl recht wahrscheinlich. Der 47-Jährige soll auch bei Eintracht Frankfurt sowie Bayer Leverkusen ein Thema sein. Für Glasner, der von 2012 bis 2014 Co-Trainer beim österreichischen Titelträger war, könnte der Weg in die "Mozartstadt" also frei sein. Wenn er denn Wolfsburg verlassen will.

Glasner vermeidet Aussagen über seine Zukunft

Glasners Kontrakt beim VfL ist noch bis 2022 datiert. Weil sein Verhältnis zu Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke als unterkühlt gilt, wird seit geraumer Zeit trotz des Höhenflugs der Niedersachsen (aktuell Tabellendritter) über seinen vorzeitigen Abschied vom Autoclub spekuliert. Zudem verweigert der 47-Jährige eine deutliche Aussage zu seiner Zukunft. Er verwies dabei zuletzt auf seinen Landsmann Adi Hütter, der im Februar noch erklärt hatte, bei Eintracht Frankfurt bleiben zu wollen und sich dann doch entschied, zu Borussia Mönchengladbach zu wechseln.

Neben den Differenzen mit Schmadtke könnten Glasner zudem familiäre Gründe dazu bewegen, den VfL im Sommer zu verlassen. Seine Familie lebt in Österreich.

