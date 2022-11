WM in Katar: VW bleibt Hauptsponsor des DFB Stand: 22.11.2022 21:39 Uhr In der Debatte um das Verbot der Armbinde "One Love" bei der WM in Katar hält Volkswagen an seinem Sponsoring für die Deutsche Nationalmannschaft und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) fest.

"Wir beabsichtigen nicht, unser Sponsoring zu beenden", erklärte Volkswagen mit Sitz in Wolfsburg am Dienstag auf NDR Anfrage. Die Partnerschaft mit dem DFB umfasse neben der Nationalmannschaft der Männer auch die der Frauen sowie den Jugend- und Amateurfußball. Und: Man sei schließlich kein Partner der FIFA oder der WM.

VW kritisiert FIFA für Verbot

VW kritisierte die Entscheidung der FIFA, das Tragen der "One-Love"-Armbinde zu verbieten. VW hätte es begrüßt, "wenn die europäischen Verbände ein solches sichtbares Zeichen für Vielfalt bei diesem Turnier gesetzt hätten", hieß es in dem Statement.

Rewe beendet Zusammenarbeit mit dem DFB sofort

Anders als Sponsor Volkswagen hat die Kölner Handelskette Rewe die Zusammenarbeit mit dem DFB beendet. "Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel", sagte Firmenboss Lionel Souque in einer Mitteilung. Rewe hatte dem DFB bereits im Oktober mitgeteilt, den langjährigen Partnerschaftsvertrag nicht weiterzuführen - damals noch ohne inhaltliche Verbindung zur Weltmeisterschaft. Nach den aktuellen Entscheidungen der FIFA stelle der Konzern den Vertrag mit dem DFB aber ab sofort ruhend und verzichte auf Werberechte, hieß es aus Köln.

Katar ist Anteilseigner bei DFB-Sponsor VW

Das Emirat Katar investiert auf der ganzen Welt in Unternehmen. Dafür ist die Qatar Holding LLC zuständig. Diese Holding besaß vergangenes Jahr bei der Volkswagen AG 10,5 Prozent der Stimmenanteile, wie aus dem VW-Geschäftsbericht hervorgeht (Stand 31. Dezember 2021). Der Business Insider geht inzwischen von 17 Prozent aus. Damit gehören Katar fast oder mehr Stimmenanteile an VW als das Land Niedersachsen Ende 2021 hielt (11,8 Prozent).

Bild-Zeitung: DFB klagt gegen Armbinden-Verbot

"Es gab beim DFB in den letzten Monaten viele gute Entwicklungen", schreibt Volkswagen in seiner Stellungnahme zu der Sponsoring-Debatte weiter. "Und wir wollen auch zukünftig mit dem DFB gemeinsam an positiven Veränderungen im Fußball insgesamt arbeiten." Inzwischen habe der DFB entschieden, gegen das FIFA-Verbot zu klagen, berichtete die Bild-Zeitung am Dienstagabend. Man wolle rechtliche Schritte vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne einleiten.

