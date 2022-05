Vor Spiel beim VfB Oldenburg: BFC Dynamo stemmt geforderte Bürgschaft

Vor Spiel in Oldenburg: BFC Dynamo stemmt geforderte Bürgschaft

Stand: 31.05.2022 14:50 Uhr

Der BFC Dynamo hat die finanzielle Hürde zum Aufstieg in die Dritte Liga genommen. Damit fällt am Sonnabend im Rückspiel beim VfB Oldenburg (ab 14 Uhr live im TV und bei NDR.de) die Entscheidung um den Aufstieg in die dritthöchste deutsche Spielklasse.