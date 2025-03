Vor Bayern-Spiel: Uli Hoeneß zeichnet Anteile an St.-Pauli-Genossenschaft Stand: 28.03.2025 12:24 Uhr Manager-Legende Uli Hoeneß hat erneut sein Herz für den FC St. Pauli gezeigt. Am Tag vor dem Spiel seines FC Bayern München gegen den Kiezclub zeichnete der Ehrenpräsident des Fußball-Rekordmeisters Anteile an der Genossenschaft des FCSP.

Das teilten die Hamburger am Freitagmittag mit. In Beisein von St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich zeichnete Hoeneß in München in einem T-Shirt des Bundesliga-Aufsteigers mit der Aufschrift "Jetzt Genoss*in werden" die Anteile. Göttlich dankte dem 73-Jährigen freudestrahlend für seine Unterstützung.

Bei allen Unterschieden zwischen den Clubs sei das Verhältnis von Respekt geprägt. Auch die Freundschaft zwischen den Ultra-Gruppen zeige, dass es entscheidend sei, nicht Unterschiede zu betonen, sondern Gemeinsamkeiten, wird der Vereinsboss auf der Website St. Paulis zitiert.

Hoeneß und der FC St. Pauli: Vom "Retter" zum Genossen

Wie der Verein weiter mitteilte, seien bislang Anteile im Gesamtwert von mehr als 23,5 Millionen Euro erworben worden. Die Zeichnungsfrist für die Anteile endet am Montag (31. März). Die Genossenschaft soll das Millerntorstadion übernehmen. Also jene Arena, in der Bayern München 2003 auf Initiative von Hoeneß hin zu einem Benefizspiel gastierte. St. Pauli stand seinerzeit kurz vor dem finanziellen Kollaps. Unter anderem bewahrte die Partie gegen den FC Bayern, aus der alle Einnahmen in die Vereinskasse flossen, sowie der Verkauf von "Retter-T-Shirts" den Stadtteilclub vor dem Aus.

Hoeneß, der damals in einem "Retter-T-Shirt" das Benefizspiel anschaute, genießt seitdem bei vielen Fans des Erstliga-Aufsteigers Kultstatus. Am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) dürfte der Hamburger Anhang Münchens Ehrenpräsident allerdings eine Pleite wünschen, schließlich gastiert dann ihr FC St. Pauli beim Rekordchampion...

