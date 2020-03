Stand: 19.03.2020 18:55 Uhr

Virologe: Kein Profifußball mehr in diesem Jahr

Der Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg glaubt nicht, dass im Zuge der Corona-Pandemie in diesem Jahr im deutschen Profifußball noch gespielt werden kann. "Man muss sich davon verabschieden. Es ist nicht realistisch, dass die Saison zu Ende geführt werden kann. Wir sehen ja, wie die Situation in Europa ist und was uns noch bevorsteht. Und selbst wenn es uns nicht so schlimm treffen sollte, heißt das noch lange nicht, dass der Fußball wieder anfangen darf. Denn das würde natürlich wieder zu einer deutlichen Verschärfung der Situation führen", sagte der Mediziner dem NDR Sportclub: "Das heißt, wir sprechen hier sicherlich über einen Zeitraum, der frühestens nächstes Jahr erreicht werden kann."

Schmidt-Chanasit: Kein Profifußball mehr in diesem Jahr 22.03.2020 23:00 Uhr Autor/in: Inka Blumensaat Virologe Professor Jonas Schmidt-Chanasit glaubt nicht, dass im Zuge der Corona-Pandemie in diesem Jahr im deutschen Profifußball noch gespielt werden kann.







3,64 bei 14 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In den Fußball-Bundesligen ruht bis mindestens zum 2. April der Ball. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) sowie die Clubs hoffen, dass es irgendwann danach zumindest mit "Geisterspielen" weitergehen kann.

"Spaßveranstaltungen müssen zum Schluss kommen"

"Auch Geisterspiele würden dazu verleiten, dass die Leute sich wieder treffen und zusammen gucken wollen", erläuterte Schmidt-Chanasit. Die Entscheidung, Fußballspiele wieder stattfinden zu lassen, könne erst ganz zum Schluss erfolgen. "Da gibt es viele Sachen, die früher zu entscheiden sind, wenn man die Schrauben überhaupt wieder lockern könnte. Was wirklich relevant ist, wie Kindergarten. Die Spaßveranstaltungen, die müssen ganz zum Schluss kommen - gerade die, wo ein Potenzial besteht, dass sich die Leute treffen wollen. Das darf man beim Fußball nicht unterschätzen." Das könne erst 2021 wieder in dem Umfang stattfinden.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.03.2020 | 23:00 Uhr