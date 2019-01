Stand: 28.01.2019 16:19 Uhr

Viele offene Fragen bei Holstein vor Heidenheim

1. FC Heidenheim gegen Holstein Kiel - dass diese Partie am 19. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga in die Rubrik "Verfolger-Duell" fallen würde, war vor Saisonbeginn wahrlich nicht zu vermuten. Die einen, Heidenheim, hatten sich in der vergangenen Serie erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg gerettet. Die anderen mussten den Abgang wichtiger Stammkräfte sowie ihres Erfolgstrainers Markus Anfang verkraften und galten deshalb trotz Platz drei nicht als Aufstiegsanwärter. Doch mit jeweils 30 Zählern nach 18 Partien haben beide Clubs die Erwartungen übertroffen und sind vor dem direkten Aufeinandertreffen am Mittwoch (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen.

Ohne Stamm-Trio zum Verfolger-Duell

Für die KSV stehen die Vorzeichen für einen erfolgreichen Start in die Restrunde allerdings nicht sonderlich gut. In Kapitän David Kinsombi (Schienbeinbruch), Jonas Meffert (Knieprobleme) und Jae-sung Lee (muskuläre Probleme) fallen gleich drei Mittelfeld-Stammkräfte aus. Einzig beim südkoreanischen WM-Teilnehmer Lee, der sich beim Asien-Cup verletzte, besteht laut Trainer Tim Walter Hoffnung, dass er am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr) in den Kader zurückkehrt. Neben besagten Akteuren fürs Zentrum fällt in Aaron Seydel (Ferse) zudem ein wichtiger Mann für den Angriff aus.

Walter lobt, statt zu klagen

Walter hätte also Grund, ein Klagelied zu singen. Zumal bei der Generalprobe für das Heidenheim-Spiel gegen Hansa Rostock (0:0) offensichtlich wurde, wie hoch Holsteins Qualitätsverlust durch die Ausfälle ist. Offensiv blieb gegen den Drittligisten viel zu viel Stückwerk. Doch statt zu jammern, lobt der Coach lieber diejenigen, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. "Die Jungs machen das top. Sie geben einfach immer Gas in jedem Training - und damit bin ich total zufrieden", erklärte der 43-Jährige NDR 1 Welle Nord.

Weitere Winter-Transfers wahrscheinlich

Trotz des großen Vertrauens in den Kader scheinen weitere Winterzugänge wahrscheinlich. Denn zum großen Wurf, sprich dem direkten Aufstieg oder Rang drei, hat das Aufgebot durch die Langzeitverletzten ein kleines, aber vielleicht entscheidendes Qualitäts-Gefälle bekommen. Zumal noch nicht abzusehen ist, ob Linksaußen Franck Evina und Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck Sofort-Hilfen sein können. Die beiden 18-Jährigen hat Kiel nach dem Jahreswechsel ausgeliehen. "Wir halten weiterhin Augen und Ohren offen. Und von daher kann ich keinesfalls ausschließen, dass wir auf dem Transfermarkt etwas mehr machen werden", sagte Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth dem NDR. Bis Donnerstag haben die KSV-Verantwortlichen noch die Gelegenheit, neues Personal zu verpflichten. Dann schließt das Transferfenster.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 30.01.2019 | 22:25 Uhr