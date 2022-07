VfL Wolfsburg vor Svanberg-Verpflichtung Stand: 14.07.2022 17:27 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist bei der Suche nach einem Nachfolger für den nach Leipzig gewechselten Xaver Schlager offenbar in Italien fündig geworden. Vom AC Bologna soll der 23 Jahre alte schwedische Nationalspieler Mattias Svanberg kommen.

Der Transfer ist zwar noch nicht offiziell, aber VfL-Trainer Niko Kovac äußerte sich im österreichischen Trainingslager in Seefeld bereits voller Vorfreude. "Er ist ein Spieler, der in jungen Jahren schon sehr viel Erfahrung hat", sagte Kovac am Donnerstag dem NDR. "In Italien hat er schon mehr als 100 Spiele absolviert. Die Serie A ist eine sehr gute Liga - das heißt, er weiß sich durchzusetzen." Svanberg sei wie Schlager ein "Box-to-Box-Player. Er hat Ambitionen, die wir hier brauchen. Deswegen haben wir uns für ihn entschieden."

Neun Millionen Euro Ablöse?

Nach Informationen der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" soll Svanberg kommenden Mittwoch bei seinem neuen Club ins Training einsteigen. Dem Vernehmen nach zahlt der VfL an Bologna ein Ablösesumme von neun Millionen Euro (plus Nachschlag), zudem soll der Schwede in Wolfsburg einen Vertrag bis 2027 unterschreiben.

Fünfter Neuzugang beim VfL

Nach Jacub Kaminski (Lech Posen), Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld), Kilian Fischer (1. FC Nürnberg) und Bartol Franjic (Dinamo Zagreb) wäre Svanberg der fünfte Neuzugang der "Wölfe". Dazu kehrte Leihspieler Omar Marmoush (VfB Stuttgart) zurück. Auch die zuletzt verliehenen Elvis Rexhbecaj (1. FC Köln) und Josuha Guilavogui (Girondins Bordeaux) zählen zwar derzeit zum Wolfsburger Kader, sollen aber noch abgegeben werden.

