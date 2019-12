Stand: 21.12.2019 17:44 Uhr

VfL Wolfsburg verliert auf bittere Weise in München von Christian Görtzen, NDR.de

Lange gut gespielt, doch am Ende war es wie fast immer: Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg musste sich nach einer engagierten Leistung beim FC Bayern München mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Die Gegentore durch Joshua Zirkzee (86.) und Serge Gnabry (89.) fielen erst spät. Somit hat sich für Wolfsburg die Bilanz des Schreckens in der Isar-Metropole nochmals verschlechtert: Nur zwei Punkte gelangen in jetzt 23 Auftritten dort. Die Mannschaft von VfL-Trainer Oliver Glasner weist nach 17 Partien 24 Punkte vor und belegt in der Tabelle einen Mittelfeldplatz. Das erste Spiel nach der Winterpause findet am 18. Januar in Köln statt.

"Es ist ziemlich bitter. Wir hatten heute einfach nicht dieses Spielglück, dass der Ball mal reingefallen ist. Wir haben uns teuer verkauft", sagte VfL-Mittelfeldspieler Maximilian Arnold im Interview mit NDR 2.

Wolfsburgs Arnold: "Wir hatten kein Spielglück" NDR 2 - 21.12.2019 17:35 Uhr Autor/in: Jens Gideon Diese Niederlage hätte nicht sein müssen: Erst in den letzten Minuten kassierte Maximilian Arnold mit seinem VfL Wolfsburg die Tore zur 0:2-Niederlage bei Bayern München.







Casteels rettet VfL das 0:0 zur Pause

Beim VfL saßen die Angreifer Wout Weghorst und Daniel Ginczek (beide grippale Infekte) auf der Ersatzbank, genauso wie Mittelfeldspieler Josip Brekalo.

17.Spieltag, 21.12.2019 15:30 Uhr Bay. München 2 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Zirkzee (86.) 2 :0 Gnabry (89.)

Bay. München: Neuer - Pavard, Javi Martinez (45.+3 Boateng), Alaba, Davies - Kimmich - Müller, Philippe Coutinho (83. Zirkzee) - Gnabry (90.+1 Dajaku), Lewandowski, Perisic

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Schlager (57. Gerhardt), Arnold - Victor, Klaus (77. Weghorst), Steffen (67. Paulo Otavio)

Zuschauer: 75000 (ausverkauft)



Von dort aus bekamen sie eine Begegnung zu sehen, die in der ersten Halbzeit nur mäßige Unterhaltung bot. Bis auf einen Kopfball des früheren Wolfsburgers Ivan Perisic, den VfL-Keeper Koen Casteels stark parierte (12.), und einen Freistoß, bei dem der Belgier im Gehäuse der Niedersachsen erneut zur Stelle war (23.), gab es in den ersten 25 Minuten keine Höhepunkte. Die Norddeutschen setzten auf ihre große Stärke, die Defensivarbeit (nur 16 Gegentore in den ersten 16 Partien). Offensiv fanden die "Wölfe" bis zur Schlussphase des ersten Durchgangs praktisch nicht statt. Erst dann brachte Arnold mit einem Schuss von der Strafraumgrenze das FCB-Tor in Gefahr (42.). Eine Führung zur Pause wäre aber schmeichelhaft gewesen. München hatte noch durch Thomas Müller (26.), Gnabry (29.) und Philippe Coutinho (41.) Gelegenheiten. Mit dem 0:0 ging es in die Kabinen.

Wolfsburg verliert Spiel in den Schlussminuten

Nur Sekunden nach Wiederanpfiff kamen die "Wölfe" zu einer erstklassigen Chance: Nach Pass von Jerome Roussillon probierte es Joao Victor mit einem Spreizschritt. Frei vor dem gegnerischen Tor verfehlte seine Fußspitze nur knapp das Spielgerät. Und hinten war weiterhin auf Casteels Verlass. Er parierte in der 53. Minute einen Distanzschuss von Coutinho glänzend. Mindestens genauso gut war die Rettungstat von Roussillon. Der Franzose flog bei einer Flanke des Münchners David Alaba heran und lenkte den Ball mit der Stirn vor dem einköpfbereiten Müller ins Toraus (60.).

Wolfsburg agierte aber deutlich mutiger als vor der Pause - und das hätte sich in der 81. Minute fast ausgezahlt: Ein Schuss von Arnold, der noch abgefälscht wurde, strich nur Zentimeter am Pfosten vorbei. Es sah schon danach aus, als sollten die Niedersachsen eine Überraschung schaffen können. Doch dann traf zuerst Zirkzee und wenig später Gnabry.

