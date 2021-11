VfL Wolfsburg verbessert, aber 1:3 gegen Dortmund Stand: 27.11.2021 17:23 Uhr Der VfL Wolfsburg hat nun auch in der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage unter Trainer Florian Kohfeldt kassiert. Die Niedersachsen unterlagen am Sonnabend dem Tabellenzweiten Borussia Dortmund mit 1:3 (1:1).

von Johannes Freytag

Zwar agierten die "Wölfe" vor allem im zweiten Durchgang der Partie deutlich besser als noch am Dienstag beim 0:2 in der Champions League beim FC Sevilla, dennoch zeigte der BVB den Norddeutschen phasenweise klar die Grenzen auf. In der Tabelle rutschten der VfL auf Rang sieben ab.

Am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) gastieren die Wolfsburger beim 1. FSV Mainz 05, ehe vier Tage später am 8. Dezember (21 Uhr) in der Königsklasse die entscheidende Partie um den Einzug ins Achtelfinale gegen den OSC Lille ansteht.

Traumstart für die "Wölfe"

Erneut vertrat Pavao Pervan den mit dem Coronavirus infizierten Stammkeeper Koen Casteels und war bereits nach knapp zwei Minuten gefordert, als er einen Distanzschuss von Marco Reus parierte. Praktisch im Gegenzug gingen die "Wölfe" dann in Führung. Dodi Lukebakio bediente Ridle Baku, und dessen scharfe Hereingabe drückte Wout Weghorst mit der Brust über die Linie (2.).

Das 1:0 für die Hausherren täuschte über das wahre Geschehen auf dem Rasen hinweg, denn klar spielbestimmend waren die Dortmunder. Mahmoud Dahoud schoss knapp vorbei (12.), Donyell Malen scheiterte an Pervan (14.), Reus setzte einen Freistoß auf das Tornetz (26.). Der VfL lauerte auf Konter, viele Möglichkeiten dazu boten sich ihm nicht. Im Gegenteil: Immer wieder wirbelte der BVB die Wolfsburger Defensive durcheinander, Maxence Lacroix konnte Reus nur durch ein Foul stoppen - den unstrittigen Strafstoß verwandelte Emre Can zum längst verdienten Ausgleich (35.).

Malen dreht die Partie zugunsten des BVB...

Auch nach Wiederbeginn blieben die Gäste am Drücker - Nico Schulz hatte das 2:1 auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten (48.). Kurz darauf säbelte Malen mit einem Fallrückzieher am Ball vorbei (52.), wenig später machte es der Niederländer besser: Aus knapp 20 Metern zog er trocken ab, der BVB hatte die Partie gedreht (55.).

... und auch Haaland trifft beim Comeback

Aber nun tat endlich auch der VfL wieder etwas für die Offensive. John Anthony Brooks köpfte knapp über das BVB-Tor (61.). Lukebakio scheiterte an Torwart Gregor Kobel, den wuchtigen Nachschuss blockte Manuel Akanji (67.). Elf Minuten später fand Lukebakio erneut seinen Meister im Dortmunder Keeper. Der Wolfsburger Druck wurde immer größer, doch das Tor machten die Gäste: Der eingewechselte Erling Haaland, der seit Mitte Oktober verletzt gefehlt hatte, drückte im Sprung eine Hereingabe von Julian Brandt zum entscheidenden 3:1 ins Netz (81.). Reus hatte sogar noch die Möglichkeit zum 4:1, doch Pervan parierte gegen den Nationalspieler (87.).

13.Spieltag, 27.11.2021 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 Bor. Dortmund 3 Tore: 1 :0 Weghorst (2.) 1: 1 E. Can (35., Foulelfmeter) 1: 2 Malen (55.) 1: 3 Haaland (81.)

VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Guilavogui (90.+1 M. Philipp), Brooks - Baku (74. Mbabu), Vranckx, Arnold, Roussillon (61. Paulo Otavio) - Lukebakio, L. Nmecha (61. L. Waldschmidt) - Weghorst

Bor. Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, N. Schulz (85. Zagadou) - E. Can (85. Witsel) - Brandt, Dahoud - Reus, M. Wolf (62. Knauff) - Malen (73. Haaland)

Zuschauer: 13281



