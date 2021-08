VfL Wolfsburg startet stark und verstärkt weiter das Team Stand: 30.08.2021 12:20 Uhr Der VfL Wolfsburg ist herausragend in die Bundesligasaison gestartet. Einen Tag nach dem dritten Sieg im dritten Spiel verstärkten die Niedersachsen den Kader nochmals: Von Hertha BSC wurde Angreifer Dodi Lukebakio ausgeliehen.

Nach drei Spieltagen, so ist es häufig zu hören, sei es doch noch viel zu früh für ein erstes Fazit. Die Saison sei ja noch so jung, und es könne noch vieles passieren bis Mitte Mai. Sicherlich. Was sich aber schon jetzt sagen lässt: Der VfL Wolfsburg vertritt den Norden in der höchsten deutschen Spielklasse bisher phänomenal. Drei Spiele, drei Siege: Damit steht der einzige norddeutsche Club in der Eliteliga in der Tabelle ganz oben - vor Bayern München oder Borussia Dortmund.

Nebenbei haben die "Wölfe" einen Rekord geknackt, der selbst den neuen Trainer Mark van Bommel überrascht hat. "Das ist schön zu hören", sagte der 44-Jährige im Interview mit dem NDR, als er die Information erhielt, dass dem VfL in der Bundesliga drei Siege zum Auftakt bis dato noch nicht gelungen waren.

"Statistiken sind immer da, um sie zu schlagen", sagte der ehrgeizige Niederländer. Sein unbändiger Ehrgeiz hatte den Fußballprofi van Bommel auf dem Spielfeld so manches Mal an die Grenzen des regelkonformen Umganges getrieben - und darüber hinaus. "Ja, da habe ich Sachen gemacht, über die ich im Nachhinein gedacht habe: 'Das hast du nicht gut gemacht'", so der ehemalige Nationalspieler.

"Ich habe früher alles dafür getan, um zu gewinnen. Ich habe da eine Rolle gespielt, die wichtig für die Mannschaft war. Und das versuche ich jetzt auch am Spielfeldrand." VfL-Trainer Mark van Bommel

Wesentlich ruhiger als damals, wie er betont. Van Bommel schenkt seinen Spielern großes Vertrauen - und die zahlen zurück. Gegen Leipzig war die konzentrierte Teamleistung über 90 Minuten der Schlüssel zum Erfolg.

"Es ist die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die mir gefällt. Die Jungs verstehen, wie wir spielen wollen", lobte van Bommel. "Die arbeiten füreinander. Das Publikum liebt das. Und für den Trainer ist es das Schönste, die Mannschaft so spielen zu sehen."

"Wölfe" verstärken Offensive durch Lukebakio

Wolfsburg verfügt vor allem in der Offensive über eine enorme Qualität, die einen Tag vor dem Ende der Transferperiode nochmals vergrößert wurde. Am Montag gab der VfL bekannt, dass vom Liga-Konkurrenten Hertha BSC Angreifer Dodi Lukebakio ausgeliehen wird. In 62 Spielen in der Fußball-Bundesliga für die Berliner erzielte er 13 Tore. Seine beste Saison hatte Lukebakio 2018/2019, als er für Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga zehnmal traf.

"Der VfL Wolfsburg ist ein großes Team in Deutschland und hat mich mit seinem Teamgeist beeindruckt. Es ist ein absoluter Traum für mich, mit dem VfL in der Champions League spielen zu dürfen." Dodi Lukebakio

Im Gegenzug wurde Omar Marmoush (vergangene Saison beim FC St. Pauli) an den VfB Stuttgart verliehen. Im Angriff dürften die "Wölfe" in jedem Fall für große Taten in der Bundesliga und der Champions League gerüstet sein. Wout Weghorst, Lukas Nmecha, Luca Waldschmidt und nun auch noch Lukebakio sorgen hier für Luxus, zumal auch Daniel Ginczek und Bartosz Bialek noch zum Kader zählen.

Schlager verletzt - Chance für Guilavogui?

Anders stellt sich die Lage im defensiven Mittelfeld dar. Der Österreicher Xaver Schlager verletzte sich gegen Leipzig schwer am Knie, ihm droht eine längere Pause. Dies wiederum macht einen Verbleib von Josuha Guilavogui in Wolfsburg wahrscheinlich. Der Franzose kam für Schlager in die Partie und bot eine gute Leistung. In der vergangenen Saison hatte er unter dem damaligen Trainer Oliver Glasner keine große Rolle gespielt. Hinter Schlager und Maximilian Arnold war er nur die Nummer drei im defensiven Mittelfeld und kam selten zu Einsätzen, was bei ihm für großen Frust sorgte. Guilavogui ließ nach der Saison wissen, er sei froh darüber, dass Glasner weg sei.

Dessen Nachfolger van Bommel weiß um die Aufgaben, die nach der Länderspielpause auf sein Team zukommen. "Wir kriegen viele Spiele hintereinander, Bundesliga und Champions League. Das geht bis Weihnachten so weiter. Wir haben nur eine Pause, weil wir nicht mehr im Pokal sind - leider. Und da bin ich froh, dass wir solche Spieler haben, da freut sich jeder", sagte er.

