VfL Wolfsburg punktet verdient gegen Meister Bayer Leverkusen Stand: 08.02.2025 18:04 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich am Sonnabend im Heimspiel gegen Meister Bayer Leverkusen ein 0:0 und damit einen Punkt redlich erarbeitet. Die Niedersachsen hatten sogar die besseren Chancen, die Partie für sich zu entscheiden.

von Christian Görtzen

Vor diesem Hintergrund gab es bei den Norddeutschen nach dem Schlusspfiff gemischte Gefühle. Ein Remis gegen Leverkusen ist zwar aller Ehren wert, doch mit ein bisschen mehr Fortune und Entschlossenheit wäre auch gut und gerne der vierte Heimsieg der Saison möglich gewesen. Die Mannschaft von VfL-Trainer Ralph Hasenhüttl hat nach dem 21. Spieltag nun 30 Punkte auf dem Konto.

"Ich glaube, wir haben heute alles rausgehauen, haben sehr gut verteidigt. Ich denke, es ist ein verdientes Unentschieden. Es geht weiter in die richtige Richtung", sagte VfL-Kapitän Maximilian Arnold im Interview mit dem NDR.

VfL-Führung durch VAR aberkannt

Nach den sieben Treffern im Hinspiel, das die Niedersachsen auf bittere Weise mit 3:4 verloren hatten, brach auch in Wolfsburg früh Torjubel aus (7.). Die Grün-Weißen feierten Verteidiger Konstantinos Koulierakis, der den Ball per Kopf im oberen rechten Torwinkel platziert hatte - allerdings kam die kollektive Freude zu früh. Der VAR meldete sich. Und das aus Wolfsburger Sicht leider zu Recht - der Grieche stand knapp im Abseits.

"Wölfe" gefährlicher als der Titelverteidiger

Nach einer Viertelstunde kam der Double-Gewinner besser in die Partie. Es dauerte aber bis zur 22. Minute, ehe Leverkusen erstmals gefährlich wurde. Dann aber auch gleich richtig. Nach einer Ecke legte der Ecuadorianer Piero Hincapie per Kopfball ins Zentrum des Fünf-Meter-Raums ab, wo Nordi Mukiele die Kugel aus drei Metern über das leere Tor beförderte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Das gefährlichere Team in der ersten Hälfte war aber der VfL. Kapitän Maximilian Arnold vergab eine Top-Chance, als er nach einer Ecke freistehend aus fünf Metern in die Arme von Bayer-Keeper Lukas Hradecky köpfte (33.), bald darauf scheiterte Tiago Tomas mit Schuss und Nachschuss am Finnen (42.).

Leverkusen blieb drei Tage nach dem mühsamen 3:2 n. V. gegen den 1. FC Köln im DFB-Pokal-Viertelfinale in Wolfsburg mit einer auf gleich acht Positionen veränderten Startelf vieles schuldig. Bis auf einen Schuss von Granit Xhaka war da offensiv nichts mehr (43.). Mit dem 0.0 ging es in die Pause.

Wolfsburgs Fischer trifft die Latte

Nach einer Stunde brachte Bayer-Trainer Xabi Alonso Spielgestalter Florian Wirtz und den schnellen Außenbahn-Spieler Jeremie Frimpong für Aleix Garcia und Arthur. Doch viel gefährlicher wurden die Rheinländer auch danach nicht, was schlichtweg daran lag, dass die Norddeutschen kompakt in der Defensive standen, wach waren und sich gegenseitig sehr gut unterstützten.

Zudem stieß das Hasenhüttl-Team immer mal wieder schnell nach vorne, um dort dann für Torgefahr zu sorgen. In der 75. Minute gelang dies sehr gut: Kilian Fischer jagte von der Strafraumgrenze die Kugel an die Latte. Es war bis dahin die beste Chance der zweiten Hälfte.

Und Leverkusen? Kam offensiv nicht über Ansätze hinaus. Sieben Minuten betrug schließlich die Nachspielzeit. Genug Zeit also für die Gäste, die in den vergangenen Monaten sehr häufig zu Last-Minute-Siegern geworden waren. Gegen den VfL allerdings nicht.

Wirtz hatte in der fünften Minute der Nachspielzeit eine sehr gute Gelegenheit. Ein Treffer wäre wegen einer vorangegangenen Abseitsposition von Frimpong aber vermutlich aberkannt worden. Das Alonso-Team fand auch in den restlichen Minuten keine Mittel, den Abwehrriegel der "Wölfe" zu knacken.

21.Spieltag, 08.02.2025 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 0 B. Leverkusen 0 Tore:

VfL Wolfsburg: M. Müller - K. Fischer (90.+3 Bornauw), Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold - Wimmer (90. Gerhardt), Svanberg (90. Vranckx) - Tomás (73. Skov Olsen), Amoura - Wind (90. K. Behrens)

B. Leverkusen: Hradecky - Mukiele, Tah, Hermoso - Arthur (60. Frimpong), Xhaka, Hincapié - Andrich, García (60. Wirtz) - Tella (76. Buendía), Boniface (75. Schick)

Zuschauer: 28198



Weitere Daten zum Spiel

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 08.02.2025 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg Wolfsburg