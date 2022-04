VfL Wolfsburg nach Pleite in Augburg wieder mitten im Abstiegskampf Stand: 03.04.2022 17:19 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird die Abstiegssorgen nicht los. Die Niedersachsen verloren beim Tabellennachbarn FC Augsburg mit 0:3 (0:1) und stecken wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt.

von Martin Schneider

Bereits nach 52 Sekunden gerieten die "Wölfe" auf die Verliererstraße: Der Brasilianer Iago traf zum 1:0 für den FCA, Florian Niederlechner (63.) und Mads Pedersen (69.) sorgten im zweiten Durchgang für die Entscheidung. Wolfsburg fiel gegen den Abwehrriegel der bayerischen Schwaben offensiv nichts ein, ihr Spiel war statisch und ungefährlich. So kassierten die Niedersachsen verdientermaßen die dritte Niederlage in Folge. "Was im Abstiegskampf wichtig ist, ist dass du dich gegenseitig unterstützt. Das hat heute gefehlt", kritisierte Manager Jörg Schmadtke gegenüber dem NDR nach der Partie die Leistung seiner Mannschaft.

"Wir sind extrem schlecht ins Spiel gekommen. Insgesamt hatte man von außen nie das Gefühl, dass ein Tor für uns in der Luft liegt." Wolfsburg-Manager Jörg Schmadtke

In der Tabelle liegt der VfL auf Platz 13 und hat noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegations- sowie den ersten Abstiegsplatz. Am kommenden Sonnabend wartet im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld der nächste direkte Konkurrent auf die "Wölfe". "Die Situation hat sich nicht dramatisch geändert. Aber wir sollten nicht glauben, dass wir das irgendwie schon geregelt bekommen. Wir müssen Punkte einfahren, dafür bedarf es eines anderen Auftritts", forderte Schmadtke.

Augsburg hellwach, Wolfsburg ungefährlich

Die Wolfsburger, die ohne ihren mit Corona infizierten Coach Florian Kohfeldt nach Augsburg reisten und von Co-Trainer Vincent Heilmann betreut wurden, bekamen von den Gastgebern die kalte Dusche. Iago entwischte in der ersten Minute seinen Bewachern, zog vom linken Flügel nach innen und traf gekonnt zur frühen Führung für die Augsburger. Ein Wirkungstreffer für den VfL, der knapp zehn Minuten brauchte, um sich von dem Schock zu erholen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Danach erarbeiteten sich die Niedersachsen wenige Möglichkeiten, weder Xaver Schlager (16.) noch Lukas Nmecha (23.) war der Ausgleichstreffer vergönnt. Insgesamt wirkte das Spiel der Grün-Weißen ideenlos. Über die Flügel ging kaum Gefahr aus und der letzte Pass in die Spitze kam oft nicht an. Die Gäste entwickelten kaum echte Torgefahr und gingen mit dem verdienten Rückstand in die Pause.

VfL will das Tor, doch es trifft der FCA

Mit mehr Zug zum Tor kamen die Wolfsburger aus der Kabine. Max Kruse und Jonas Wind vergaben eine Doppelchance (48.) und ließen die mitgereisten VfL-Fans auf eine Leistungssteigerung hoffen. Die Hoffnungen wurden enttäuscht, Wolfsburg verfiel schnell wieder in die Muster aus dem ersten Durchgang und kassierte nach einer Ecke den nächsten Gegentreffer: Reece Oxford verlängerte auf Niederlechner, der aus kurzer Distanz zum 2:0 traf (63.).

Eine Reaktion blieb aus, der VfL drohte auseinanderzufallen. Sechs Minuten nach dem 0:2 lag der Ball erneut im Tor von VfL-Keeper Pavao Pervan. Niederlechner legte für Pedersen auf, der sehenswert zum dritten Augsburger Treffer vollendete. Danach ging es für die Niedersachsen nur noch um Schadensbegrenzung. Zumindest das gelang an diesem Nachmittag.

28.Spieltag, 03.04.2022 15:30 Uhr FC Augsburg 3 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Iago (1.) 2 :0 Niederlechner (63.) 3 :0 Pedersen (69.)

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Caligiuri, Dorsch (46. Gruezo), Iago - A. Maier (89. Moravek) - Pepi (89. Finnbogason), Pedersen (72. Zeqiri) - Niederlechner (81. An. Hahn)

VfL Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Bornauw (65. Lukebakio), Brooks - Mbabu (75. Baku), Schlager (75. Gerhardt), Arnold (75. Vranckx), Steffen - Wind, Kruse - L. Nmecha

Zuschauer: 23143



Weitere Daten zum Spiel Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford - Caligiuri, Dorsch (46. Gruezo), Iago - A. Maier (89. Moravek) - Pepi (89. Finnbogason), Pedersen (72. Zeqiri) - Niederlechner (81. An. Hahn)Pervan - Lacroix, Bornauw (65. Lukebakio), Brooks - Mbabu (75. Baku), Schlager (75. Gerhardt), Arnold (75. Vranckx), Steffen - Wind, Kruse - L. Nmecha23143

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 03.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg