VfL Wolfsburg legt nach und gewinnt auch in Frankfurt Stand: 12.02.2022 17:29 Uhr Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga nachgelegt und dem 4:1 gegen Fürth einen weiteren Sieg folgen lassen. 2:0 (1:0) gewannen die "Wölfe" am Sonnabend bei Eintracht Frankfurt und vergrößerten den Abstand auf die Abstiegsränge.

von Johannes Freytag

Max Kruse und Dodi Lukebakio waren mit ihren Treffern die Matchwinner für die Niedersachsen, die sich in der Tabelle weiter von unten absetzten. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun fünf Punkte. "Dieser Sieg ist enorm wichtig für uns und Balsam für die Seele", sagte Kruse, der zugleich mahnte: "Es ist noch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir dürfen nicht denken, dass wir schon da unten raus sind."

In einer Woche haben die "Wölfe" die TSG Hoffenheim zu Gast - gegen die Kraichgauer hatte es in der Hinrunde am sechsten Spieltag die erste Saisonniederlage (1:3) gegeben.

AUDIO: Wolfsburgs Kruse: "Nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen" (2 Min) Wolfsburgs Kruse: "Nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen" (2 Min)

Frankfurt stürmt, ...

Zwanzig Minuten lang stand der VfL in Frankfurt unter Dauerdruck und hätte sich über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Jesper Lindström aus dem Gewühl (3.), Christopher Lenz, der einen Schritt zu spät kam (6.) und Kristijan Jakic, der nur das Außennetz traf (11.), ließen gute Chancen der Eintracht ungenutzt.

... aber Wolfsburg macht das Tor

Praktisch aus dem Nichts gingen die "Wölfe" dann in Führung. Martin Hinteregger brachte Kruse auf der Strafraumlinie zu Fall - nach Videobeweis wurde die Freistoßentscheidung von Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) zurückgenommen und es gab Elfmeter. Den verwandelte Kruse zum 1:0 für Wolfsburg (28.) - der erste Treffer im zweiten Spiel seit seiner Rückkehr zum VfL.

Mit der Führung im Rücken standen die Niedersachsen etwas sicherer, dennoch kam Frankfurt zu weiteren Chancen: Lindström scheiterte aus spitzem Winkel an VfL-Keeper Koen Casteels (41.), Jakic drosch über das Tor (45.+1).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Wenig Höhepunkte in Hälfte zwei

Nach Wiederanpfiff bot sich den 10.000 Zuschauern ein ausgeglichenes Spiel. Vom Tempo der Eintracht-Angriffe aus dem ersten Durchgang war nicht mehr viel zu sehen. Die Gäste waren auf Ballsicherung bedacht und kamen nur selten gefährlich vor das Frankfurter Tor: Jonas Wind verpasste eine Kruse-Hereingabe knapp (61.), Lukebakio schoss am Tor vorbei (78.).

Lukebakio setzt den Schlusspunkt

In der Schlussphase ließen sich die "Wölfe" zurückfallen und spielten mehr und mehr auf Zeit. So wurde das Geschehen auf dem Rasen immer unansehnlicher: Frankfurt fehlten die Ideen gegen das Defensivbollwerk der Niedersachsen, die Gäste bolzten die Bälle ebenso einfallslos hoch und weit aus der Gefahrenzone.

Und in der Nachspielzeit profitierte Lukebakio von Hintereggers missglückter Kopfballrückgabe und überwand Trapp aus spitzem Winkel zum 2:0 (90.+3). Der schmeichelhafte Sieg für den VfL war perfekt.

22.Spieltag, 12.02.2022 15:30 Uhr E. Frankfurt 0 VfL Wolfsburg 2 Tore: 0: 1 Kruse (28., Foulelfmeter) 0: 2 Lukebakio (90. +3)

E. Frankfurt: K. Trapp - Tuta, Hinteregger, N´Dicka - da Costa (70. Knauff), Sow, Jakic (85. Hrustic), Lenz (62. Kostic) - Lindström, Kamada (85. Hauge) - Borré (70. Paciencia)

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Vranckx (62. Gerhardt), Arnold, Roussillon (72. Steffen) - Kruse, M. Philipp (62. Lukebakio) - Wind (90. Bialek)

Zuschauer: 10000



Weitere Daten zum Spiel K. Trapp - Tuta, Hinteregger, N´Dicka - da Costa (70. Knauff), Sow, Jakic (85. Hrustic), Lenz (62. Kostic) - Lindström, Kamada (85. Hauge) - Borré (70. Paciencia)Casteels - Lacroix, Bornauw, Brooks - Baku, Vranckx (62. Gerhardt), Arnold, Roussillon (72. Steffen) - Kruse, M. Philipp (62. Lukebakio) - Wind (90. Bialek)10000

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 12.02.2022 | 15:00 Uhr