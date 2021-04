VfL Wolfsburg kämpft vergebens - 2:3 gegen Bayern München Stand: 17.04.2021 17:26 Uhr Der VfL Wolfsburg hat zum ersten Mal in dieser Saison zwei Bundesligaspiele in Folge verloren. Eine Woche nach dem 3:4 in Frankfurt unterlagen die Niedersachsen am Sonnabend mit 2:3 (1:3) gegen Bayern München.

von Johannes Freytag

Das knappe Ergebnis täuscht aber ein wenig über den Spielverlauf hinweg. Vor allem im ersten Durchgang hätte der Rekordmeister mehr als nur die drei Tore erzielen können. Wolfsburg bewies aber nach dem Pausenrückstand Moral und hatte in der Schlussphase durchaus Möglichkeiten zum Ausgleich. Weil Eintracht Frankfurt zeitgleich in Mönchengladbach verlor, bleiben die Niedersachsen auf dem dritten Tabellenplatz. Am Mittwoch, beim Gastspiel in Stuttgart, muss der VfL auf die gelbgesperrten Kavin Mbabu und Paulo Otavio verzichten.

Bayern bestrafen VfL-Fehler gnadenlos

Die Wolfsburger begannen sehr lauffreudig und gingen aggressiv in die Zweikämpfe. Ridle Baku hatte die erste VfL-Torchance, doch Manuel Neuers Fingerspitzen verhinderten eine frühe Führung der Gastgeber (6.). Weil die "Wölfe" auch defensiv gut standen, tat sich zunächst wenig vor dem Gehäuse von VfL-Keeper Koen Casteels.

Zwei Abwehrfehler binnen neun Minuten sorgten dann für zwei Treffer der Bayern. Erst flutschte Casteels ein Schuss von Jamal Musiala aus wenigen Metern durch die Beine (15.), der Torschütze und Passgeber Alphonso Davies hatten zuvor mit ihren Dribblings sechs Gegenspieler im Strafraum düpiert. Kurz darauf schaufelte Casteels eine Hereingabe von David Alaba mit einer Hand direkt vor die Füße von Eric Maxim Choupo-Moting - der Bayern-Angreifer schob zum 2:0 für die Gäste ein (24.).

Nur kurze Freude über Weghorsts Treffer

Die beiden Tore waren echte Wirkungstreffer - fortan spielte nur noch der Tabellenführer. Während sich auf Wolfsburger Seite ein Missverständnis an das andere reihte, kombinierten sich die Münchner immer wieder blitzschnell vor das VfL-Tor. Leroy Sané hätte zweimal erhöhen können, schoss aber beide Male vorbei (29., 31.). Statt 0:3 stand es dann urplötzlich nur noch 1:2. Xaver Schlager erlief einen Fehlpass von Thomas Müller und bediente Wout Weghorst, der flach ins lange Eck traf (35.). Aber die Bayern hatten die passende Antwort - keine 120 Sekunden später stellte Musiala per Kopf den alten Abstand wieder her (37.). Mit dem 1:3 ging es in die Pause.

Philipp lässt Wolfsburg wieder hoffen

Kurz nach Wiederanpfiff verhinderten Casteels gegen Müller und Maxence Lacroix beim Nachschuss von Musiala auf der Linie den vierten Wolfsburger Gegentreffer (51.). Und wie schon im ersten Durchgang fiel nach einer vergebenen Bayern-Chance der Anschlusstreffer für den VfL: Nach einer scharfen Hereingabe von Paulo Otavio überwand Maximilian Philipp Nationaltorwart Neuer zum 2:3 (54.). Der Flankengeber, der erstmals seit seiner Roten Karte für eine gesprungene Grätsche beim 1:2 in Hoffenheim wieder dabei war, sah kurz darauf seine fünfte Gelbe Karte und wird dem VfL also schon wieder fehlen (57.).

Die Wolfsburger überzeugten zwar spielerisch nicht, dafür aber kämpferisch. So blieb es ein unterhaltsames und offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Weghorst vergab zweimal - allerdings aus Abseitsposition (67., 71.), auf der Gegenseite scheiterte Davies am großartig parierenden Casteels (68.). Auch Jérôme Roussillon, der allein auf Neuer zulief, brachte den Ball nicht im Tor unter, sondern schoss beinahe kläglich vorbei (84.). So blieb es bei der knappen, aber insgesamt verdienten VfL-Niederlage.

29.Spieltag, 17.04.2021 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 2 Bay. München 3 Tore: 0: 1 Musiala (15.) 0: 2 Choupo-Moting (24.) 1 :2 Weghorst (35.) 1: 3 Musiala (37.) 2 :3 Philipp (54.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Schlager, Gerhardt - R. Baku (55. Brekalo), Philipp (78. Bialek), Victor (60. Roussillon) - Weghorst

Bay. München: Neuer - Pavard, Boateng, Lucas Hernández (90.+6 Nianzou), Davies - Kimmich, Alaba - L. Sané (86. Javi Martinez), T. Müller, Musiala (73. Coman) - Choupo-Moting

Zuschauer:



