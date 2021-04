VfL Wolfsburg in Frankfurt: Start ins Hammer-Restprogramm Stand: 08.04.2021 12:09 Uhr Das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga hat es in sich für den VfL Wolfsburg. Sechs der sieben Duelle bestreiten die Niedersachsen mit Mannschaften aus den Top Acht. Los geht's am Sonnabend beim Tabellenvierten Eintracht Frankfurt.

"Wir freuen uns auf die Aufgaben und können sie mit breiter Brust angehen", gab sich VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer vor dem Start ins Hammer-Restprogramm des Tabellendritten selbstbewusst. "Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie sich vor Herausforderungen nicht scheut", ergänzte der 36-Jährige im "Sportbuzzer".

Erst am letzten Spieltag gegen ein Kellerkind

Nach der Partie am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in Frankfurt spielen die "Wölfe" gegen Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München, beim starken Aufsteiger VfB Stuttgart (8.), gegen Borussia Dortmund (5.) und Union Berlin (7.) sowie bei RB Leipzig (2.). Erst am letzten Spieltag ist es zumindest von der Papierform her leichter. Dann gastiert Kellerkind 1. FSV Mainz 05 bei den Niedersachsen.

In der Hinrunde holten die Wolfsburger aus den sieben Partien elf Punkte, verloren nur gegen die Bayern (1:2) und den BVB (0:2). Eine auch nur annähernd so gute Bilanz dürfte angesichts des großen Polsters auf Rang fünf (elf Zähler) reichen, um sich zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League zu qualifizieren.

Glasner peilt Platz zwei an

Auch VfL-Coach Oliver Glasner schreckt das Restprogramm nicht. Im Gegenteil, nach dem jüngsten 1:0-Sieg gegen Köln sprach der Österreicher sogar von der möglichen Vizemeisterschaft: "Warum sollen wir nur nach hinten schauen und nicht nach vorne? Leipzig ist nur drei Punkte vor uns."

Aber Glasner wäre nicht Glasner, würde er diese forschen Töne nicht im nächsten Moment wieder relativieren. Er wolle nur das betonen, was er schon immer gesagt habe, schob der VfL-Trainer nach: "Wir schauen auf uns und darauf, so viele Punkte wie möglich zu holen. Dann sehen wir, was am Ende dabei herauskommt. Wenn du nach hinten schaust, ist die Gefahr, dass du stolperst, nur viel größer, als wenn du auf dich selbst und nach vorne schaust."

Brekalo: "Das wichtigste Spiel der Saison"

Nach vorne schaut auch VfL-Offensivmann Josip Brekalo. Die Partie in Frankfurt sei "ein großer Test, ob wir eine erwachsene Top-Mannschaft sind" und vielleicht "das wichtigste Spiel dieser Saison". Der Flügelspieler befindet sich nach Wochen in der Reservistenrolle wieder in ansteigender Form, setzte jüngst mit Toren gegen Schalke (5:0) und Köln sowie in der kroatischen Nationalmannschaft gegen Malta (3:0) sportliche Akzente.

Entsprechend breit ist auch bei Brekalo die Brust: "Wir haben alles in unserer Hand und werden es schaffen. Davon bin ich überzeugt", sagte der 22-Jährige mit Blick auf die greifbar nahe Qualifikation für die Champions League.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Ilsanker, Ndicka - Sow, Rode - Durm, Younes, Kostic - Silva, Jovic

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon - Schlager, Arnold - Baku, Gerhardt, Brekalo - Weghorst

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 11.04.2021 | 22:50 Uhr