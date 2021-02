VfL Wolfsburg gegen Bielefeld besser als die Bayern Stand: 19.02.2021 22:17 Uhr Die Pflichtspiel-Serie des VfL Wolfsburg wird immer unheimlicher. Beim 3:0 (1:0)-Erfolg am Freitagabend in Bielefeld sind die Niedersachsen zum siebten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben.

von Johannes Freytag

Vor vier Tagen hatte die Arminia dem Tabellenführer FC Bayern noch ein 3:3 abgetrotzt. Von einem solchen Punktgewinn waren die Ostwestfalen gegen Wolfsburg meilenwert entfernt. Der VfL, der zum sechsten Mal in Folge in der gleichen Aufstellung begann, ließ defensiv überhaupt nichts anbrennen und zog offensiv sein gewohntes Spiel auf: Abgeklärt, passsicher und geduldig legten sich die "Wölfe" ihren Gegner zurecht.

Für Torschütze Maximilian Arnold ist die Erfolgsserie - seit 666 Minuten sind die Wolfsburger ohne Gegentor - kein Zufall: "Wir trainieren momentan sehr viel, können an Mechanismen feilen und haben keine Doppelbelastung. Das trägt jetzt Früchte."

In der Tabelle eroberten sie vorerst wieder Rang drei, könnten aber von Eintracht Frankfurt überholt werden, wenn die Hessen sich am Sonnabend mit zwei Toren Unterschied gegen Bayern München durchsetzen.

VfL schnörkellos zum Führungstreffer

Ein Chancenfeuerwerk zündeten die Niedersachsen in Bielefeld nicht, aber sie gingen in Führung - mit einer schnörkellosen Pass-Stafette übers ganze Spielfeld: Den weiten Schlag von Maxence Lacroix aus dem Strafraum heraus legte Wout Weghorst am Mittelkreis auf Ridle Baku ab. Der schickte Yannick Gerhardt steil, und dessen Hereingabe vollendete Renato Steffen zum 1:0 (29.).

Beinahe im Gegenzug wäre Bielefeld mit der ersten Chance zum Ausgleich gekommen, doch Michel Vlap, der nahe des Elfmeterpunkts frei zum Schuss kam, traf den Ball nicht richtig (30.). Es war die einzige Nachlässigkeit, die sich der VfL im ersten Durchgang leistete. Ansonsten dominierte die Elf von Trainer Oliver Glasner und hatte kurz vor dem Halbzeitpfiff noch eine Gelegenheit durch Baku - dessen Fernschuss war aber eine sichere Beute für Bielefelds Torwart Stefan Ortega (44.).

Steffen und Arnold sorgen schnell für Klarheit

Keine zehn Minuten nach Wiederbeginn war die Partie entschieden. Maximilian Arnold spielte einen Freistoß aus dem Halbfeld auf Weghorst. Dessen Schuss ließ Ortega vor die Füße von Steffen prallen, der den Doppelpack schnürte (47.) Wenig später patzte die Bielefelder Defensive erneut. Ein missglückter Klärungsversuch landete bei Arnold, der Ortega aus 20 Metern keine Chance ließ (54.).

In der Folge nahmen die Gäste das Tempo raus, ohne jedoch in der Abwehrarbeit nachzulassen. VfL-Keeper Koen Casteels, der mit seinem 164. Bundesliga-Einsatz in der Liste der Wolfsburger Rekordspieler mit 2009er-Meisterkapitän Josué auf Rang sieben gleichzog, hatte wenig zu tun.

Glasner wechselte noch die von einer Gelbsperre bedrohten Arnold, Lacroix und Xaver Schlager aus. Auf John-Anthony Brooks werden die Wolfsburger in einer Woche beim Heimspiel gegen Hertha BSC hingegen verzichten müssen. Der US-Amerikaner hatte bereits in der ersten Hälfte seine fünfte Verwarnung kassiert - es war der einzige Wermutstropfen des Abends für den VfL.

22.Spieltag, 19.02.2021 20:30 Uhr Arm.Bielefeld 0 VfL Wolfsburg 3 Tore: 0: 1 Steffen (29.) 0: 2 Steffen (47.) 0: 3 Arnold (54.)

Arm.Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen (75. de Medina) - Kunze, Prietl - Doan (60. Gebauer), Vlap (60. Cordova), Voglsammer (60. Okugawa) - Klos (89. Schipplock)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix (83. Pongracic), Brooks, Paulo Otavio - Schlager (74. Guilavogui), Arnold (74. Philipp) - R. Baku, Gerhardt, Steffen (74. Brekalo) - Weghorst (83. Bialek)

Zuschauer:



