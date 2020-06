Stand: 18.06.2020 15:40 Uhr

VfL Wolfsburg: Voll fokussiert auf Rang sechs

Offiziell steht am Sonnabend (15.30 Uhr) der vorletzte Bundesliga-Spieltag auf dem Programm, für den VfL Wolfsburg fühlt sich die Partie beim Krisenclub Schalke 04 allerdings schon ein wenig wie ein Saisonfinale an. Denn am letzten Spieltag gastieren die übermächtigen Bayern in Wolfsburg. Chancen auf Punkte: eher gering.

VfL-Coach Glasner: "Spieler haben mein Vertrauen"

Deshalb zählt für die "Wölfe" auf dem Weg Richtung Europa League am Wochenende nur ein Sieg. "Anders werden wir Rang sechs kaum über die Ziellinie bringen", sagte Wolfsburgs Coach Oliver Glasner am Donnerstag. Platz sieben würde indes auch reichen, wäre allerdings mit einer zusätzlichen Qualifikationsrunde für den kleinen Europapokal verbunden.

Nach zwei Patzern gegen Freiburg (2:2) und in Mönchengladbach (0:3) ist es für die Niedersachsen noch einmal unnötig spannend geworden. Glasner will von Nervosität aber nichts wissen. "Die Spieler haben mein vollstes Vertrauen. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen", betonte der Trainer. "Wir hatten in dieser Saison schon das eine oder andere Mal eine solche Situation. In der Europa-League-Gruppenphase hätten wir zu Hause gegen Gent auch schon vorzeitig alles klarmachen können und haben dann verloren. Danach haben wir es dann im nächsten Spiel gegen Olexandrija klargemacht."

Schalke 04 seit 14 Partien ohne Sieg

Auch wenn Glasner unterstrich: "Wir gehen die Aufgabe mit Respekt an", einen angenehmeren Gegner als Schalke gibt es derzeit in der Bundesliga wohl nicht. Die "Knappen" haben seit 14 Partien nicht mehr gewonnen und sind total von der Rolle. Als wichtigste Aufgabe für sein Team hat Glasner "die defensive Kompaktheit erlangen" ausgegeben.

Fehlen werden jedoch der an der Achillessehne verletzte Admir Mehmedi, der gelbgesperrte Josuha Guilavogui und eventuell auch der angeschlagene Linksverteidiger Jerome Roussillon.

