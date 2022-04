VfL Wolfsburg erlebt Debakel bei Borussia Dortmund Stand: 16.04.2022 17:20 Uhr Der VfL Wolfsburg ist in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund böse unter die Räder gekommen. Die herbe 1:6 (0:5)-Klatsche war ein Rückfall in vergangen geglaubte Zeiten. Der Klassenerhalt ist noch lange nicht geschafft.

von Johannes Freytag

Die fünf Gegentore im ersten Durchgang weckten Erinnerungen an den 22. September 2015, als die "Wölfe" nach einer 1:0-Halbzeitführung binnen neun Minuten fünf Treffer von Robert Lewandowski einstecken mussten und 1:5 bei Bayern München verloren.

"Es ist schwierig, das in Worte zu fassen", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer nach der Partie beim BVB. "Da herrscht schon ein bisschen Fassungslosigkeit. Alles, was nach dem 1:0 für Dortmund passiert ist, war einfach katastrophal. Das darf uns so keinesfalls passieren."

"Das war eines VfL Wolfsburg und einer Bundesligamannschaft nicht würdig" VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer

Nach der desolaten Leistung müssen die Wolfsburger weiter um den Klassenerhalt bangen. Als Tabellen-13. haben sie vier Spieltage vor Saisonschluss nur sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Kommenden Freitag (20.30 Uhr) gastiert der 1. FSV Mainz 05 beim VfL. "Ich weiß auch nicht, warum das bei uns immer hoch und runter geht", meinte Torwart Koen Casteels mit Blick auf das 4:0 vor einer Woche gegen Bielefeld: "Am Freitag gegen Mainz brauchen wir auf jeden Fall eine bessere Leistung."

Nmecha vergibt das 1:0, ...

Lediglich vier Tore hatten die Wolfsburger in den vergangenen 13 sieglosen Partien (zwölf Niederlagen, ein Remis) gegen den BVB geschossen, bereits nach drei Minuten wäre am Sonnabend aber die magere VfL-Bilanz beinahe aufgebessert worden: Lukas Nmecha brachte den Ball aus vier Metern nicht am Dortmunder Torhüter Gregor Kobel vorbei, den Abpraller setzte Yannick Gerhardt über das Gehäuse.

... dann schlägt der BVB fünfmal zu

Doch statt in Führung zu gehen, brach der VfL anschließend völlig ein: Der BVB, der mehr und mehr das Heft in die Hand genommen hatte, erzielte binnen 14 Minuten fünf Tore. Erst war der 17 Jahre alte Bundesliga-Debütant Tom Rothe nach einer Ecke per Kopf zur Stelle (24.), dann trafen Axel Witsel nach einem Konter (26.) und Manuel Akanji nach einem Freistoß von Marco Reus (28.). Und schließlich machten Emre Can (35.) und Erling Haaland (38.) mit ihren Treffern schon vor der Halbzeit den Deckel auf die Partie.

Kruse zur Halbzeit raus, Lacroix und Schlager verletzt

Zur Gegentorflut gesellte sich für die Wolfsburger auch noch Verletzungpech: Maxence Lacroix musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden, Xaver Schlager erwischte es im zweiten Durchgang, in dem es für die Gäste nur noch darum ging, die Partie mit Anstand zu Ende zu bringen. Max Kruse durfte dabei nicht mehr mithelfen, er blieb in der Kabine - für ihn kam Jérôme Roussillon.

Haaland macht das halbe Dutzend voll

Immerhin hatte Jonas Wind mal wieder eine Torchance, aber Kobel fischte den Schuss aus dem Winkel (46.). Auf der Gegenseite vergab Reus das 6:0 - diesmal hatte VfL-Keeper Koen Casteels, der bis dahin schwach spielte, noch die Hand dran (51.). Der BVB blieb weiter gierig und mit praktisch jeder Offensivaktion torgefährlich. Für die VfL-Abwehr ging an diesem Tag alles einfach viel zu schnell, vor allem, wenn Haaland am Ball war: Der Norweger erhöhte auf 6:0 (54.) und scheiterte kurz darauf an Casteels (61.).

Baku mit dem Ehrentreffer

Erst, als die Dortmunder einen Gang zurückschalteten, kam der VfL auch mal wieder gefährlich vor das BVB-Tor. Aster Vranckx verpasste mit einem Schuss an die Latte das 1:6 (70.). So war der Ehrentreffer Ridle Baku vorbehalten, der vom Strafraumrand den Ball im Netz unterbrachte (81.). Damit wurde wenigstens die höchste Bundesliga-Niederlage in der Geschichte des VfL verhindert (jeweils ein 0:6 gegen den FC Bayern).

30.Spieltag, 16.04.2022 15:30 Uhr Bor. Dortmund 6 VfL Wolfsburg 1 Tore: 1 :0 Rothe (24.) 2 :0 Witsel (26.) 3 :0 Akanji (28.) 4 :0 E. Can (35.) 5 :0 Haaland (38.) 6 :0 Haaland (54.) 6: 1 Baku (81.)

Bor. Dortmund: Kobel - E. Can, Akanji (65. Pongracic), Zagadou, Rothe (88. Bynoe-Gittens) - Witsel (78. Reinier) - Bellingham, Brandt (65. Moukoko) - M. Wolf (88. Semic), Reus - Haaland

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix (45. Mbabu), Bornauw, Brooks - Baku, Schlager (62. Vranckx), Arnold, Gerhardt - Wind (82. Bialek), L. Nmecha (62. F. Nmecha), Kruse (46. Roussillon)

Zuschauer: 79200



