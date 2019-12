Stand: 13.12.2019 16:04 Uhr

Gladbach kommt nach Wolfsburg: Mit Knacks oder Power?

32.534 - das ist die Gesamtzahl an Zuschauern, die bei den bisherigen Europa-League-Heimspielen des VfL Wolfsburg gegen Olexandrija, Gent und Saint-Etienne den Weg ins Fußballstadion gefunden haben. Doch von nun an geht es aufwärts. Nach dem 1:0 gegen die AS Saint-Etienne ist die Tingelei durch Europa vorerst beendet. Dank Platz zwei in der Gruppe könnten die Niedersachsen bei der Auslosung der Zwischenrunde am kommenden Montag in Nyon einen richtig attraktiven Gegner erwischen: den FC Arsenal, Manchester United, Inter Mailand, Benfica Lissabon oder den FC Sevilla zum Beispiel.

Restprogramm: Gladbach, Schalke, Bayern

Aber nicht nur für die Europa-Spiele ist angerichtet. Auch in den verbleibenden drei Bundesliga-Partien dieses Jahres kommt es knüppeldick. Nach dem Gastspiel von Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach an diesem Sonntag (15.30 Uhr / NDR Livecenter) kommt der Tabellenvierte Schalke 04 an den Mittellandkanal (18. Dezember), bevor der VfL zum Hinrundenabschluss bei Bayern München antreten muss (21. Dezember).

Glasner: "Unglaublich viel Tempo und Wucht"

Vor dem kommenden Gegner Gladbach, der in der Europa League nach dem überraschenden 1:2 gegen Basaksehir Istanbul ausgeschieden ist, warnte Oliver Glasner ausdrücklich. "Man kann nach solchen Ergebnissen immer sagen: Das gibt ihnen jetzt einen Knacks - oder sie haben jetzt volle Power für die Bundesliga. Ich glaube aber, dass das keinen Einfluss auf das Spiel haben wird", sagte der VfL-Trainer. "Sie haben unglaublich viel Tempo und Wucht. Das macht es schwer, sie auszurechnen."

Casteels zurück, Fragezeichen bei Mehmedi

Personell hat Glasner einige funktionierende Optionen, wie man bei seinem wilden Bäumchen-wechsle-dich gegen Saint-Etienne beobachten konnte. "Ich bin froh, dass wir aus einem so großen Kader schöpfen können. Es hat sich auch gestern gezeigt, dass ich auf jeden einzelnen setzen kann", sagte er. Torhüter Koen Casteels, der seinen Vertrag gerade bis 2024 verlängert hat und gegen die Franzosen geschont wurde, kommt zurück. Ein Fragezeichen steht bei den Stammkräften nur hinter Admir Mehmedi, der Oberschenkelprobleme hat.

