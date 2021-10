VfL Wolfsburg droht längerer Ausfall von Stürmerin Wolter

Stand: 11.10.2021 13:17 Uhr

Den 3:0-Erfolg in der Bundesliga am Sonntag gegen den 1. FC Köln haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg möglicherweise teuer bezahlt. Pia-Sophie Wolter verletzte sich. Dabei wartet schon am Mittwoch in Servette Genf die nächste Aufgabe in der Champions League.