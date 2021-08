VfL Wolfsburg bei Pflichtspiel-Debüt von van Bommel großer Favorit Stand: 07.08.2021 21:50 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg startet am Sonntag mit der Pokalpartie bei Preußen Münster in die Pflichtspiel-Saison. Mark van Bommel gibt sein Debüt als Coach des Werksclubs und ist voller Vorfreude auf die Begegnung.

"Der DFB-Pokal bedeutet schon sehr viel. Man sieht in Deutschland oder England, dass der Pokal richtig Tradition hat. Ich habe ihn ja auch selbst gespielt und zweimal gewonnen", sagte der Niederländer, der den Pokal als Spieler mit dem FC Bayern München 2008 und 2010 gewann. Sein Einstand am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) auf der Trainerbank wird mit Spannung erwartet. "Es kribbelt immer, wenn man etwas anfängt", erklärte der 44-Jährige. Die Testspielergebnisse der "Wölfe" lassen zunächst nicht darauf schließen, dass das Team bereits in guter Verfassung ist: Fünf der sechs Vorbereitungspartien gingen verloren.

Van Bommel trotz Test-Pleiten zuversichtlich

Auch wenn die Testgegner mit Blick auf die bevorstehende Champions-League-Teilnahme klangvolle Namen hatten wie Olympique Lyon (1:4), AS Monaco (1:2) und Atletico Madrid (1:2), gab es eben auch Niederlagen gegen die Zweitligisten Hansa Rostock (1:3) und Holstein Kiel (0:1). Van Bommel bleibt dennoch gelassen: "Jeder hat gesehen, dass wir über einen gewissen Zeitraum richtig gut Fußball spielen. Diese Phasen müssen aber länger werden."

Keeper Casteels neuer VfL-Kapitän

Für das Pokal-Duell mit dem Regionallisten steht dem niederländischen Vizeweltmeister von 2010 auch Maximilian Arnold zur Verfügung. Der Olympia-Heimkehrer ist seit Montag wieder im Training. Die Kapitänsbinde wird das VfL-Urgestein (seit 2009 im Verein) aber nicht tragen. Van Bommel bestimmte Keeper Koen Casteels als neuen Mannschaftsführer. Arnold und der bisherige Amtsinhaber Josuha Guilavogui sind Stellvertreter des Belgiers.

Mögliche Aufstellungen:

Preußen Münster: Schulze Niehues – Schauerte, Hoffmeier, Scherder, Thiel – Daube – Remberg, Schwadorf – Langlitz, Dahlke, Deters

VfL Wolfsburg: Casteels – Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon – Schlager, Arnold – Steffen, Philipp, L. Nmecha - Weghorst

