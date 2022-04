VfL Wolfsburg befreit sich aus dem Abstiegskampf Stand: 09.04.2022 17:22 Uhr Der VfL Wolfsburg hat zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge gelang am Sonnabend gegen Arminia Bielefeld ein 4:0 (2:0)-Sieg und damit der möglicherweise entscheidende Dreier im Kampf um den Klassenerhalt.

von Johannes Freytag

Fünf Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Puffer der Niedersachsen auf die Abstiegsränge acht Punkte. Trainer Florian Kohfeldt, der nach seiner Corona-Infektion wieder auf der VfL-Bank saß, dürfte sich vor allem über die engagierte Offensivleistung seiner Mannschaft gefreut haben, die gegenüber dem leblosen Auftritt beim 0:3 in Augsburg kaum wiederzuerkennen war. Allerdings luden die Gäste aus Bielefeld auch förmlich zum Toreschießen ein. Kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) gastieren die "Wölfe" bei Borussia Dortmund - da dürfte es dem VfL mit Sicherheit nicht so leicht gemacht werden.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Casteels sofort hellwach, Lukas Nmecha auch

Bei den Wolfsburgern feierte Koen Casteels sein Comeback im Tor, der Belgier hatte wegen Hüftproblemen zuvor drei Spiele verpasst. Der 29-Jährige, der mit seinem 220. Bundesliga-Einsatz (175 für den VfL) zum Rekord-Belgier in Deutschlands höchster Spielklasse aufgestiegen ist, war gegen Bielefeld bereits nach eineinhalb Minuten gefordert: Janni Serra bediente Robin Hack, doch Casteels wischte den Ball mit einer Hand zur Seite weg. Näher kam die Arminia im weiteren Spielverlauf dem VfL-Tor nicht mehr.

Denn fortan stürmten nur noch die Gastgeber. Lukas Nmecha ließ sich für das vermeintliche VfL-Führungstor feiern, der Nationalspieler war jedoch klar aus dem Abseits gestartet (4.). Sieben Minuten später durfte Nmecha aber zu Recht jubeln: Nach einem feinen Steckpass von Yannick Gerhardt markierte der Angreifer aus spitzem Winkel das 1:0 (11.). Und die Hausherren hielten den Druck hoch: Jonas Wind traf nur die Unterkante der Latte (17.) und Xaver Schlager zwar ins Netz - doch erneut zählte das Tor wegen einer vorherigen Abseitsposition nicht (19.).

Nmecha schnürt den Doppelpack

Eine schlimme Kopfverletzung von Cedric Brunner, der mit Wind zusammengeprallt war, setzte den Gäste dann offensichtlich zu - erst vor einer Woche hatte sich Bielefelds Fabian Klos ebenfalls schwer am Kopf verletzt. Wolfsburg durfte fast ohne Gegenwehr kombinieren, der zweite Treffer war nur eine Frage der Zeit. Er fiel dann allerdings "nur" nach einer Ecke: Die verlängerte Nathan de Medina ungewollt auf Gerhardt, dessen Weiterleitung Nmecha per Kopf zum Doppelpack nutzte (38.).

VfL macht kurz nach Wiederbeginn alles klar

Keine drei Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da war die Partie entschieden. Maximilian Arnold zirkelte einen Freistoß aus gut 20 Metern sehenswert in den Winkel (48.). Mit dem dritten Treffer gaben sich die "Wölfe" aber nicht zufrieden: Nmecha rutschte knapp an einer Wind-Hereingabe vorbei (51.), kurz darauf erzielte Max Kruse nach Flanke von Ridle Baku das hochverdiente 4:0 (53.).

Bundesliga-Debüt für Paredes

Danach schalteten die Niedersachsen einen Gang zurück, ohne jedoch die Spielkontrolle abzugeben. Kohfeldt wechselte noch einmal munter durch. Diese Möglichkeit hatte Gästecoach Frank Kramer in der 79. Minute nicht mehr: Als Florian Krüger vom Platz humpelte, musste die Arminia in Unterzahl weiterspielen, weil das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war. Wolfsburg ließ Gnade walten und schoss kein weiteres Tor mehr. Letztes Highlight der Partie war die Einwechslung von Kevin Paredes: Der 18 Jahre alte Neuzugang aus den USA feierte sein Bundesliga-Debüt und durfte am Ende mit seinen Mitspielern den Befreiungsschlag aus dem Abstiegskampf feiern.

29.Spieltag, 09.04.2022 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 4 Arm.Bielefeld 0 Tore: 1 :0 L. Nmecha (11.) 2 :0 L. Nmecha (38.) 3 :0 Arnold (48.) 4 :0 Kruse (53.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix (73. Mbabu), Bornauw, Brooks - Baku, Schlager, Arnold (86. Paredes), Gerhardt - Wind (82. F. Nmecha), Kruse (73. Vranckx) - L. Nmecha (73. Bialek)

Arm.Bielefeld: Ortega - Brunner (32. de Medina), Pieper, J. Nilsson, Andrade (25. Laursen) - Prietl, Schöpf (56. F. Kunze) - Wimmer (56. Okugawa), F. Krüger, Hack - Serra (56. Lasme)

Zuschauer: 22512



Weitere Daten zum Spiel Casteels - Lacroix (73. Mbabu), Bornauw, Brooks - Baku, Schlager, Arnold (86. Paredes), Gerhardt - Wind (82. F. Nmecha), Kruse (73. Vranckx) - L. Nmecha (73. Bialek)Ortega - Brunner (32. de Medina), Pieper, J. Nilsson, Andrade (25. Laursen) - Prietl, Schöpf (56. F. Kunze) - Wimmer (56. Okugawa), F. Krüger, Hack - Serra (56. Lasme)22512

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 10.04.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg