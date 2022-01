VfL Wolfsburg: Vranckx in Corona-Quarantäne, auch Ginczek fehlt Stand: 05.01.2022 13:47 Uhr Corona und kein Ende beim VfL Wolfsburg: Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat sich Aster Vranckx mit dem Virus infiziert und sitzt in der Quarantäne. Auch Daniel Ginczek muss sich isolieren.

Am Sonntag (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) starten die "Wölfe" mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum in die Bundesliga-Rückrunde. Trainer Florian Kohfeldt wird auf beide dabei verzichten müssen. Mittelfeldspieler Vranckx hatte zuletzt wegen Rückenproblemen nicht mit der Mannschaft trainiert und wurde nun positiv auf Corona getestet. Angreifer Ginczek muss sich ebenfalls isolieren, weil der 30-Jährige aufgrund einer COVID-19-Erkrankung im häuslichen Umfeld als Kontaktperson gilt.

Zuletzt hatten sich bei den Niedersachsen auch Kevin Mbabu (im Weihnachtsurlaub) und Dodi Lukebakio infiziert. Mbabu nimmt bereits wieder am Mannschaftstraining der Wolfsburger teil. Und auch bei Lukebakio hat Kohfeldt für Sonntag noch Hoffnung. "Ich habe ihn für das Bochum-Spiel noch nicht abgeschrieben", sagte der Coach dem "sportbuzzer".

Wolfsburg steht in Bochum unter Druck. Nach zuletzt sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Serie (davon fünf in der Bundesliga) braucht der Tabellen-13. beim Aufsteiger ein Erfolgserlebnis. Bei einer weiteren Pleite würden die "Wölfe" einen Negativ-Vereinsnegativrekord aufstellen.

