VfL Wolfsburg: Verteidiger Mbabu wechselt in die Premier League Stand: 27.07.2022 13:42 Uhr Der Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu wechselt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zum englischen Premier-League-Aufsteiger FC Fulham. Das gaben beide Clubs am Mittwoch bekannt.

"Kevin ist ein Spieler, den wir seit mehreren Jahren verfolgen", sagte Fulhams Mitbesitzer und Vizepräsident Tony Khan. "Neben seiner großen Erfahrung bringt er großartige physische Qualitäten in unseren Club ein. Und er ist entschlossen, sich in der Premier League zu beweisen." Der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger war 2019 von den Young Boys Bern nach Wolfsburg gekommen und kam in den drei Spielzeiten auf 20, 22 und 24 Bundesliga-Einsätze.

"Ich freue mich, dass ich nun beim FC Fulham bin", wurde Mbabu auf der Homepage des englischen Clubs zitiert. "Der erste Schritt wird für mich sein, mich in der Premier League zu behaupten und dann mit dem Verein sicher zu stehen. Und warum danach nicht einen Platz unter den besten Zehn anpeilen?"

Mbabu in Wolfsburg hinter Baku und Fischer

Die Ablösesumme für den Defensivspieler soll nach Medienberichten bei rund 5,5 Millionen Euro liegen. Der 27-Jährige bachte es während seiner Zeiten beim VfL auf 82 Pflichtspieleinsätzen, ihm gelangen dabei drei Tore, fünf Treffer bereitete er vor. Mbabu war beim VfL zuletzt auf der rechten Außenbahn in Konkurrenz zu Nationalspieler Ridle Baku und dem neuverpflichteten U-21-Nationalspieler Kilian Fischer nicht mehr erste Wahl.

Wolfsburg will seinen Kader weiter verkleinern. Renato Steffen, Elvis Rexhbecaj, Jerome Roussillon und der zuletzt wegen einer Erkrankung fehlende Marin Pongracic sind Kandidaten für einen Wechsel.

